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綠島獄囚上腳鐐施暴 管理員險失明

記者曾健祐／台中6日電
綠島監獄。(本報資料照片)
綠島監獄。(本報資料照片)

屏東男子陳姓男子13年前酒後和朋友起口角，雙方約單挑拿水泥塊重砸頭，見對方垂死還踹進垃圾桶釀人命，陳2011年被依殺人罪判17年確定，他去年底在綠島監獄服刑時，又趁管理員蹲下對他上腳鐐時揮重拳，打到管理員右眼險失明幸就醫恢復視力，檢方斥陳惡性不輕，依傷害罪起訴求重刑。

檢方調查，陳男（52歲）去年12月17日下午5點多在綠島監獄舍房內，因陳姓管理員依法執行戒護勤務時，要蹲下替陳男施戴腳鐐，陳男竟突然情緒失控，朝管理員臉部猛揮拳重擊。

管理員挨揍當下臉部劇痛，右眼球也慘遭打傷一度失明，包括視神經病變、外眼眶骨裂等，經綠島監獄依重傷害罪嫌告發，全案再經台東地檢署移轉管轄後由台中地檢署偵辦。

檢方訊時，陳男對揮拳等客觀事實大致坦承，與被害的管理員描述大致相符，對方同時也出具就醫紀錄、診斷證明，另綠島監獄內監視器畫面也拍下作案過程。

檢方再函詢醫院，發現陳姓管理員今年1月、4月回診時，視力從原本矯正後0.6，已經恢復至1.0，外觀也無異狀，並無永久性傷害，可見應為達「重傷」程度。

檢方認為，陳男過去有殺人犯行，素行惡劣，這次又趁著公務員執行公務時，以暴力攻擊，惡性非輕，偵結從重依傷害罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

陳男因竊盜、殺人未遂案件2008年才假釋出獄，2009年10月31日在屏東某小吃店和嚴姓友人酒後起口角，就相約到附近空地單挑，陳撿拾地上樹枝、木棒及水泥塊朝顏頭部重擊，顏遭打趴奄奄一息，陳還狠心將他踹入一旁大型垃圾桶內，嚴最終因腦部重創死亡，陳則向恆春分局自首。

檢方依殺人罪起訴求處無期徒刑、被害家屬求處死刑，屏東地院一審痛斥陳手段凶殘，但考量他自首符合減刑要件，依殺人罪判有期徒刑17年，高雄高分院二審仍判17年，經上訴最高法院於2011年3月3日駁回確定。

監獄

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