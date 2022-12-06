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台幣升破30.5 創逾三個月新高

記者陳美君／台北6日電
新台幣匯率5日勁揚1.5角，收在30.455元，連五升並創逾三個月新高。（本報資料照片）
新台幣匯率5日勁揚1.5角，收在30.455元，連五升並創逾三個月新高。（本報資料照片）

美元指數下挫，加上中國大陸鬆綁防疫措施，激勵人民幣兌美元匯率強升，帶動新台幣匯率5日勁揚1.5角，收在30.455元，連五升並創逾三個月新高，總成交量為12.125億美元。

匯銀主管指出，外資5日匯入約6億美元，使新台幣匯率強勢挺升，盤中最高升抵30.439元，最多升值1.66角；中央銀行盤中進場調節、抑制新台幣匯率升幅，但終場仍強升1.5角報收。

央行資料顯示，美元指數5日下跌0.17%，主要非美貨幣裡，僅日圓匯價下挫，其餘貨幣均對美元升值。

身為亞幣升值領頭羊的人民幣，5日兌美元強升1.06%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也升值0.56%，超前新台幣匯率升幅0.49%，星元則是上漲0.25%。

匯銀主管指出，市場預期中國大陸鬆綁疫情管制措施，可望提振中國的經濟表現，人民幣匯率強彈、突破7字頭大關，亞幣跟進齊漲，新台幣匯率也突破30.5元大關。

儘管台股指數萬五大關得而復失，但新台幣匯率卻在熱錢大舉湧入下一舉衝破30.5元，匯銀主管說，後續若外資持續匯入，不排除逐步往30.2元價位靠攏。

11月以來，熱錢重返台灣等亞洲新興市場，促使新台幣匯率激升，且此波匯入潮一直延續至今，對於央行是否有新台幣匯率的升值底線，央行外匯局局長蔡烱民昨天在外匯存底記者會上表示，央行沒有所謂「容忍怎麼樣的升值幅度」，主要還是看國際大環境的變化，央行會以穩定匯市為優先考量。

匯率 央行 指數

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