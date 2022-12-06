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新聞評論／遠見中讓台積壯大 不容因短視而削弱

新聞評論
台積電美國亞利桑那廠6日舉行首批裝機典禮。(路透)
台積電美國亞利桑那廠6日舉行首批裝機典禮。(路透)

台積電美國亞利桑那廠今天將舉行首批裝機典禮，美國總統拜登及蘋果執行長庫克皆將出席。該廠投資額達120億美元，台積電近期有上千工程師攜家帶眷前往，引發國人對護國神山「去台化」的憂慮。對此，經濟部長王美花稱，台積電赴美投資沒有人才、技術流失的問題；如此簡化的說法，說服力很低。連綠委陳明文都說，中下游業者因擔心台海安全，未來擴廠將移往海外。

台積電是全球半導體業龍頭，市值占台股比重28％，被譽為護國神山，其重要性毋庸多言。近幾年，台積電屢在美中科技戰中被蔡政府推上火線，並與日、德洽談設廠，甚至在兩岸緊張中被喻為戰爭必爭之焦點。這些發展，在在令人不安：蔡政府對經濟缺乏長期發展策略，卻不斷將台積電當成外交及戰略籌碼，又無心滿足它必要的水電和人力等需求，這豈非在刨台灣經濟的根？

一般人只見台積電的光鮮成就，卻不知它創設與茁壯的艱難。許多人以為，台積電是台灣政治民主化與社會現代化的象徵，是自由經濟下民營企業的傑出代表；但事實並非如此，台積電是一家不折不扣由公部門籌畫成立的企業。其源頭，可追溯至1974年行政院秘書長費驊、經濟部長孫運璿邀請RCA微波研究室主任潘文淵等人在「小欣欣豆漿店」早餐會，正式拍板台灣要從「加工出口區」的勞力密集模式，轉進成「科學園區」的技術密集模式，並選定積體電路與電子工業為發展目標，播下了第一顆種子。

台灣在日據結束時仍是依賴出口米糖的殖民經濟，其後得以成功走上工業化，主要是政府不斷改善投資環境、穩定經濟秩序，並推動前瞻性的產業政策奏功。例如1950年代扶植棉紡工業，60年代實施外匯改革並發展出口導向政策；至60年代後期，民生輕工業及出口業已蓬勃發展，重化工業也已啟動，完成初級工業化。

於是，先後任經濟部長李國鼎、孫運璿開始思考台灣下一個新興產業。在小欣欣豆漿店早餐會的前一年，孫運璿已先成立工研院，開始推動科技產業的發展，並開始對外延攬人才。1985年，已做到美國德州儀器副總裁的張忠謀來台接任工研院長，李國鼎同時交付他規畫設立一家積體電路公司的任務；兩年後，因而有了台積電的誕生。

台積電雖是政府推動的企業，但為了避免新公司受到國營事業的過多束縛，決定官股占比低於一半，政府日後對其經營也未有太多干預。一手擘畫的張忠謀認為，當時台灣的優勢在於「製造」，因而提出「晶圓代工」構想；此一模式為台積電奠定了致勝基礎，日後更帶動全球包括台灣的IC設計公司的興起。台積電的成功，領導者張忠謀居功厥偉，但他自謙只是專業經理人；他說「沒有李國鼎，就沒有台積電」，原因在此。

台積電成立時，只是工研院電子所底下的一個衍生公司，但當時政府已擘畫台灣半導體產業的長程發展長達十多年。簡言之，眼光遠大且胸懷無私的政務官員積極打造台灣的發展環境，不少留美專家學人基於民族感情提供關鍵協助，再加上決策及執行的準確，我們才能享受台積電今天的果實。從1950到1970年，台灣高教共培育出3萬多名工程師，為科技發展備足了人力資源。

半導體業成為台灣經濟支柱，台積電成為護國神山，都是前人在遠見中一步步經營的成果。若問今天的政府為20年後的台灣做了什麼籌謀，蔡政府將何詞以對？

台積電 投資 拜登

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