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綠提修法拒黑金槍毒 藍質疑敗選轉移焦點

台灣新聞組／台北6日電
外界指九合一選舉有黑金介入。(本報資料照片)
外界指九合一選舉有黑金介入。(本報資料照片)

民進黨九合一選舉大敗，外界將敗因指向民進黨與黑道關係匪淺，民進黨立法院黨團幹事長羅致政昨天表示，民進黨團將提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，要把黑、金、槍、毒都排除在候選人的參選資格。對此修法，包括國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨團均表達支持。

內政部昨晚表示，有關外界提出曾犯黑、金、槍、毒者，應限制具有參選資格，內政部為杜絕有關人員藉參選漂白，將妥慎研修兩項選罷法，積極推動候選人參選資格修法作業，以期於2024年總統、副總統及立委選舉就能適用新修正規定。

內政部表示，對於黑道藉參選漂白者，組織犯罪條例第13條已有明文限制；至於曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪經判刑確定者，是否也納入限制參選範圍，因相關法條規範的犯罪行為態樣、罪刑不一，尚須在限制參選的公益性及參政權保障作衡平考量。

民進黨團昨舉行記者會，推動選罷法第26條修法「排黑」。黨團副幹事長黃世杰指出，現行公職人員選舉罷免法規定，只有跟貪汙、賄選相關的罪行才會剝奪參選的消極資格，民進黨團認為範圍有必要擴大，因為公職人員不管是行政首長乃至民意代表，掌握的相關資源及權力都相當大。

民進黨團建議公職人員選罷法應比照「總統副總統選舉罷免法」，明定曾觸犯組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及洗錢防制法等法者，經法院判刑確定，就要排除在參選公職範圍。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團全力支持，但有兩問題，第一，現行法律多鼓勵更生人重生，修法可能被質疑斷了更生人的路；第二，執政黨執政六年半，現在提修法，是否因選戰大敗而扭轉焦點和形象？民眾黨團總召邱臣遠說，評估後也會提出版本。時力黨團總召邱顯智說，樂見民進黨團推選罷法排黑條款。

民進黨 罷免 國民黨

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