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國民黨立委要求徹查陳明通指導論文 教長反對

記者趙宥寧／台北6日電
立委要求將陳明通指導的173篇論文全面檢視，教育部長潘文忠（右）認為，不要因有個案，就讓台灣學術從此進入國家反制。(記者黃義書／攝影)
立委要求將陳明通指導的173篇論文全面檢視，教育部長潘文忠（右）認為，不要因有個案，就讓台灣學術從此進入國家反制。(記者黃義書／攝影)

政治人物碩博士論文頻爆抄襲爭議，尤其台大國發所，外界出現應徹查國安局長陳明通所有指導的學位論文的聲浪，但教育部長潘文忠說：「不要因有個案就讓台灣學術從此進入國家反制（指國家介入侵害大學自治、學術自由）」，沒有國家因個案而要求通盤徹查，但將請公私立大學協進會提出學倫精進檢討方案，於明年1月全國大學校長會議中討論。

大學校長會議明年1月5、6日登場，主辦單位私立大學校院協進會上周五才剛討論會議議程，但未將學倫案排入議程。私大協進會理事長、大同大學校長何明果昨受訪說，「要加就加，沒問題。」國立大學校院協進會理事長、中央大學校長周景陽則說，學術研究應盡量公開，儘管過去比如因要申請專利或涉及機密會有不公開需求，「但理論上不應鎖太長」，現行論文是否公開的法規太寬鬆，可再修嚴。

潘文忠說，各大學皆有相關學倫規範，教育部也有頒行相關規範，只要是具名具體檢舉，各大學都會依相關要點、依程序處理。

立委曾銘宗昨質詢，多位政治人物因論文爭議學位遭撤銷，教育部是否通盤檢討？潘文忠說，學術是嚴肅的，如果有具體具名檢舉，各校須依法處理，但不可能用莫名或不具體理由要求全面檢視，對學生、指導教授將是傷害，且尊重大學自治，教育部不該過度行政介入，但大學也該表達相關意見，目前規畫在大學校長會議會中討論。

立委陳以信質詢，應將陳明通指導的173篇論文全公開，要不然要檢舉也很難，「因為看不到」，教育部應要求台大提出說明。但潘文忠認為，不要因有個案，就讓台灣學術從此進入國家反制。

國民黨立法院黨團昨天舉行「抄襲疑雲橫跨黨政軍媒、姑息才是蔡總統的國安危機」記者會，黨團總召曾銘宗表示，現在是陳明通考慮去留的時候，國民黨將針對陳指導的論文進行查證，釐清相關事實。

曾銘宗表示，國民黨團認為新竹市前市長林智堅、立委蔡適應和鄭文燦論文案只是冰山一角，這些抄襲的人和指導教授都是不負責任，不能以「學歷不等於能力」來搪塞。

國民黨立委費鴻泰問蔡英文總統「妳真的相信妳的國安小組的人是清白的嗎？」陳明通掌握許多立委看不到的預算，但一個沒有誠信的局長講話誰會相信？一個大家不相信的人，蔡英文還敢讓他掌握自己生命安全和國家情報？內閣改組第一個該換的就是陳明通。

台大社科院學倫會撤銷桃園市長鄭文燦碩士學位，國家圖書館昨天將鄭的論文下架，鄭文燦昨天再次道歉並說「這是我自己的疏失，我願意來承擔」，基於對台大的尊重、愛護，他會坦然接受。論文案檢舉人游智彬表示，鄭文燦只就論文抄襲部分道歉，沒有對代寫、參考文獻造假兩個問題回應，會繼續追問。

教育部 國民黨 蔡英文

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