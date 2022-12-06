與駐美代表蕭美琴職務對調？外長吳釗燮：沒聽說

對傳聞職務將與駐美代表蕭美琴互換，外交部長吳釗燮5日表示「沒有聽說過」。(記者黃義書／攝影)

台灣新聞組╱台北6日電

九合一選舉民進黨 大敗，內閣改組聲浪不斷。國民黨 立委陳以信昨天在立法院外交及國防委員會質詢，傳聞外交部長吳釗燮職務將與駐美代表蕭美琴互換？吳釗燮答詢表示，「沒有聽說過。」

前副總統陳建仁昨天出席國家衛生研究院新任院長司徒惠康就職典禮時，媒體提問是否會組閣等問題，陳僅說「現在不方便回應」，直接進入會場。

立法院外交及國防委員會昨天邀請吳釗燮、經濟部次長陳正祺、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，報告「台美21世紀貿易倡議談判目前進度、框架與未來近中遠預期目標、可能爭議事項」。

陳以信質詢時先問吳釗燮，未來人事異動，自己有沒有心理準備？吳釗燮表示，政務官需要負起責任就負起責任，需要離開就離開，「我這方面絕對不會有問題。」

陳以信說，他在走訪美國國會時聽到各種聲音，有人說吳釗燮和蕭美琴職務會互換。

吳釗燮表示，自己沒有聽說。吳釗燮也對陳以信說，如果去美國有聽到說吳釗燮表現得很爛，應該下台，「讓我知道一下，我就會下台。」

陳以信說，傳聞蕭美琴可能另有重用，吳釗燮在外交部對美工作也算專長，有人認為吳很有可能再回美國，或是蕭美琴要回來台灣？吳釗燮仍答「都沒有聽說」。

外傳交通部長王國材將轉任國營事業，王國材昨表示，還沒聽到這個消息；交通部最近很多工程與改革進行中，會努力做好每一天，至於是否改變位置則「隨緣」。