學生論文連被認定抄襲 綠委也籲陳明通道歉辭國安局長

桃園市長鄭文燦（右）、前新竹市長林智堅（左）均因論文抄襲丟掉碩士學位。 （本報資料照片）

新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦的學生論文接連被認定抄襲，遭到台大撤銷碩士學位，指導教授陳明通的教學品質備受質疑，民進黨 立委許智傑昨天表示，國安局長陳明通可以考慮先道歉辭職。

許智傑昨天受訪時說，鄭文燦坦承自己的論文有疏忽之處，並且道歉願意接受學倫會的裁定，陳明通的教學品質備受質疑。許智傑說，陳明通可以考慮先道歉辭職，不過這不只是陳明通的問題，很多教授都有類似的問題，教育部 應該要找出一致的標準，徹底檢討論文的品質，才不會因人、因校而有不同的結果。

另外，民進黨前主席施明德日前表示，副總統賴清德 要參選2024年的總統，這次就應該先參選民進黨主席，這才是領袖該有的氣勢；亞太和平研究基金會董事長許信良則建議，放眼2024年總統大選，民進黨應該大膽重用太陽花運動領導人林飛帆出任黨主席、行政院副院長，藉此爭取年輕選票。

許智傑表示，施明德、許信良都是民進黨的前輩，他們都是好意，而只要是優秀的人選，不管是各派系或者賴清德團隊，當然都是可以考慮的對象，自己還是希望黨內可以共推黨主席，因為民進黨已經沒有再一次分裂的本錢。

談及未來黨主席需要具備的條件，許智傑認為至少要具備三項能力，第一是能夠溝通協調，以化解黨內意見的分歧；第二是具備行政經驗，可以帶領黨務公正順暢；第三則是具有領袖魅力，能帶領民進黨重新贏回民心。

許智傑呼籲，希望民進黨內盡快協調出優秀的人選，帶領民進黨檢討改進再出發，重新拾獲人民的信心。