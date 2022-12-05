我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

學生論文連被認定抄襲 綠委也籲陳明通道歉辭國安局長

記者林銘翰／台北5日電
桃園市長鄭文燦（右）、前新竹市長林智堅（左）均因論文抄襲丟掉碩士學位。 （本報資料照片）
桃園市長鄭文燦（右）、前新竹市長林智堅（左）均因論文抄襲丟掉碩士學位。 （本報資料照片）

新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦的學生論文接連被認定抄襲，遭到台大撤銷碩士學位，指導教授陳明通的教學品質備受質疑，民進黨立委許智傑昨天表示，國安局長陳明通可以考慮先道歉辭職。

許智傑昨天受訪時說，鄭文燦坦承自己的論文有疏忽之處，並且道歉願意接受學倫會的裁定，陳明通的教學品質備受質疑。許智傑說，陳明通可以考慮先道歉辭職，不過這不只是陳明通的問題，很多教授都有類似的問題，教育部應該要找出一致的標準，徹底檢討論文的品質，才不會因人、因校而有不同的結果。

另外，民進黨前主席施明德日前表示，副總統賴清德要參選2024年的總統，這次就應該先參選民進黨主席，這才是領袖該有的氣勢；亞太和平研究基金會董事長許信良則建議，放眼2024年總統大選，民進黨應該大膽重用太陽花運動領導人林飛帆出任黨主席、行政院副院長，藉此爭取年輕選票。

許智傑表示，施明德、許信良都是民進黨的前輩，他們都是好意，而只要是優秀的人選，不管是各派系或者賴清德團隊，當然都是可以考慮的對象，自己還是希望黨內可以共推黨主席，因為民進黨已經沒有再一次分裂的本錢。

談及未來黨主席需要具備的條件，許智傑認為至少要具備三項能力，第一是能夠溝通協調，以化解黨內意見的分歧；第二是具備行政經驗，可以帶領黨務公正順暢；第三則是具有領袖魅力，能帶領民進黨重新贏回民心。

許智傑呼籲，希望民進黨內盡快協調出優秀的人選，帶領民進黨檢討改進再出發，重新拾獲人民的信心。

民進黨 賴清德 教育部

上一則

觀察站／錯過2024難再來 侯友宜如何轉身待考驗

下一則

新聞評論／要幾件抄襲案 才能讓陳明通知所進退？

延伸閱讀

鄭文燦、賴清德誰接黨魁 各方激辯

鄭文燦、賴清德誰接黨魁 各方激辯
黑白集／政學交相賊 咎在蔡英文

黑白集／政學交相賊 咎在蔡英文
藍綠白夾擊 促蔡英文處理陳明通去留

藍綠白夾擊 促蔡英文處理陳明通去留
新聞眼／論文門翻版 民進黨恐一屍三命

新聞眼／論文門翻版 民進黨恐一屍三命

熱門新聞

新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強組合」。（中央社）

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

2022-11-27 21:46
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
全名16字的顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，發表當選感言影片。圖／翻攝臉書粉專Molly翎熹

性感正妹田慎節當選嘉市議員 低胸拍片講感言

2022-11-27 12:44
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統(左二)辭去黨主席，預計由高雄市長陳其邁(右二)代理。但黨內有人憂心行政院長蘇貞昌(右)被慰留後，「英蘇系」對黨權及內閣人事不會放手，建議副總統賴清德(左)參選黨主席，提早布局2024。(本報資料照片)

選黨主席 綠委推賴清德 英蘇系不願放權 賴系且戰且走

2022-11-29 02:30

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」