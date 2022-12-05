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白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

新聞評論／要幾件抄襲案 才能讓陳明通知所進退？

聯合報社論
藍營要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文。（本報資料照片）
藍營要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文。（本報資料照片）

繼新竹市前市長林智堅台灣大學碩士論文因抄襲被撤銷學位後，另一位民進黨明日之星桃園市長鄭文燦，亦被檢舉碩士論文抄襲，約30％內容涉嫌抄襲，學位也遭台大撤銷。這兩件抄襲案的共同點是：兩人都是在職專班，兩人涉抄論文都發生在台大國發所，且兩人的指導教授都是陳明通。據傳台大學倫會也已裁定陳明通為「不適任」教授，但結果尚未正式公布。

陳明通是當今總統的愛將，從陸委會副主委一路跟隨蔡英文。四年多前任陸委會主委，一年多前調任國安局長，為台灣的情報頭子。不止如此，其妻子蕭翠玲原任中央銀行金檢局長，在65歲屆齡退休前升任金管會副主委，藉此避開屆齡退休的規範。為了避免夫妻同任行政院政務官受到議論，蔡總統特別將陳明通調至國安局，使夫婦分隸府院。蔡英文如此破格照顧陳明通夫婦，與關愛顧立雄、王美花夫婦幾不相上下，可見陳明通之受寵信。

但寵信就代表能力嗎？從林智堅與鄭文燦的論文抄襲，可以給予絕對否定的答案。陳明通在台大任教的時間，扣除他借調擔任政府公職的十幾年，時間並不算太長，而他竟能指導173篇碩博士論文，數倍於學養俱優的其他傑出學者，堪稱「量產學位」的高手，令人咋舌。此外，有多篇論文是在他任陸委會主委時所指導，公務繁忙還能作育眾多英才，更是不可思議。社會科學領域沒有實驗室，所有的研究論文都要靠指導教授與學生切磋討論而緩慢琢磨。陳明通忙碌之中還能夠量產指導學生，只有一種可能：他並未善盡論文指導之責任。

四個月前，林智堅與余正煌的論文經過比對，兩人論文重疊達40％。是林抄余或余抄林也許需要比對，但唯一不須比對即可確定的是：指導教授陳明通並未好好看過論文，或者他明知林智堅抄襲而故意縱容。兩篇重疊度達40％的論文，若指導教授略微閱讀，絕對難逃法眼。陳明通能寫下數千字辯白文為林智堅開脫，只是沆瀣一氣，根本無關論文脈絡。林智堅論文案唯一留下的脈絡，就是指導教授偏袒與不負責任。

這樣一位不負責任的教授，擔當中華民國的情報頭子，台灣人民放心嗎？四個月前，本報社論即已點名陳明通應知所進退，但是陳明通仗著元首對他的寵信與撐腰，恬不以為意，繼續好官自為。國家安全的指揮權，交給如此沒有擔當的人，能讓人放心嗎？在陳明通的庇蔭下，台大國發所已被外界譏為「綠營政要理容院」，大家進出一下，就多了個「台大碩士」鍍金光環。如此賤售學位的人，豈會尊重自己的職務與倫理？

我們了解，陳明通當然可以像四個月前林智堅案爆發時一樣，堅決不辭職，用「陳局長不回答陳教授問題」，應付外界的質疑。畢竟，陳明通量產論文，都是在幫綠營「培育人才」，而陳明通的囂張自負，都是源於蔡英文總統的寵信溺愛。但是擺在眼前的事實是：這位小英愛將濫用「綠色理容院」，胡亂注射肉毒桿菌，已經手刃了民進黨兩位中生代明日之星。

論文的比對，利用軟體程式進行一點都不難。以陳明通過去指導論文的粗疏懶惰，未來數月，恐怕還有他「毀人不倦」的業績。我們合理預期：意圖以台大學位洗白資歷的政壇菁英，將相繼出包，陸續陣亡。對於陳明通這樣的「貢獻」，蔡英文要怎麼決斷，全民都在看。對於指導論文抄襲，究竟要累積幾件才能勾起陳明通的羞恥心，全民也都在看。

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