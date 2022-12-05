台製無人機魔羯 擁3導航系統 標定敵軍目標誤差3公尺

台製旋翼型戰術近程無人機「魔羯」，機體內配備美、歐、俄三種形式導航定位系統。(記者洪哲政／攝影)

陸軍基層聯兵營開始接裝代號「魔羯」的國造旋翼型戰術近程無人機，曝光的無人機重約25公斤，機體內配備美、歐、俄3種形式的導航定位系統，軍方將商規衛星圖資能量發揮到極致，經程式綜合解算，無人機標定敵軍目標時，能提供誤差2到3公尺內精準度。

按軍方運用，無人機組編制兩架任務機，藉由悍馬車機動，人員編成六員，由組長、副組長擔任「飛行手」，另外有控制偵蒐鏡頭標定目標的「搜索士」兩人、「汽駕兵」兩人。另有一名官兵負責持用地面情資整合電腦。

無人機升空前架設小型「指揮所」、開設起降場時間約需30分鐘。機體下車須由兩人搬運，「飛行手」持箱型可分離遙控裝置操作，搜索士掌握機體鏡頭標定功能，依地面指揮所接收指令搜集戰場目標情資與經緯度，圖資可即時回傳戰術電腦。

另國造「銳指系統」C4ISR目前在北部6軍團測試，10軍團接裝的無人機系統，戰場情資上傳軍團以上單位，則仍以無線電語音為主。

中科院航空研究所月前曾初步展示「魔羯」無人機飛行性能，該型機由主旋翼頭至旋翼尾，總長231公分，兩腳架寬為39公分，腳架至旋翼頭高為57.5公分，機體抗風系數6級風，主旋翼下端有主旋翼轉速感應器，無人機頭籌載2.2公斤重的可見光與熱顯像鏡頭，可見光顯像儀可達數位變焦20倍變焦，熱顯像則可達兩倍數位變焦。機體共重25公斤，最高飛行高度1500公尺，作戰範圍約30公里，滯空時間達60分鐘。