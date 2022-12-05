淨零路徑出爐8個月 國發會進展牛步

2050淨零路徑及關鍵策略今年3月公布後，沒有進一步的具體規畫，外界直指產業用電沒上限、能源轉型慢，加上核電廠不延役，依賴火力發電的台灣，減碳之路非常艱難。(記者劉學聖／攝影)

行政院國家發展委員會今年3月底提出2050年淨零排碳路徑圖及12項關鍵策略，要如何達成目標，國發會再也沒有新進度，主委龔明鑫一再表示，今年底會公布關鍵策略的細部方案、預算等。

本報系聯合報調查發現，國發會8個多月來進度牛步，關鍵法案《氣候變遷 因應法》草案進了立法院卻沒下文。關鍵在於能源轉型緩慢、產業用電成長、缺乏節電政策，加上如何課徵碳費等碳定價遲未定案，不論訂出2030年減碳 目標，還是展望2050年淨零行動方案，都陷入難以施展困境。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方大會（COP26）去年要求各國強化2030年的國家自定貢獻（NDC，即自主減碳目標），並在今年COP27更新目標，共193個締約國提出166項更新的減碳內容。台灣派員參與COP27，卻繳白卷，環團、學界都嘲諷，連2030年的減碳新目標都提不出來，難怪中研院前院長李遠哲會公開嗆蔡政府「2050淨零是不可能的，年輕人都被騙了」。

台大國發所教授、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田說，產業用電沒有天花板是淨零一大隱憂，台電估算未來6年台灣用電平均成長2.5%，這個趨勢會抵銷許多減碳的努力。

以半導體來說，光是台積電 在2020年用電量已占台灣總用電量6%，接下來還有2奈米廠、1奈米廠等先進製程更耗電，預估2025年用電量增至12.5%，整整翻了1倍。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪指出，淨零碳排要先確定2030年目標，按國際標準，地球均溫若要降攝氏1.5至二度，至少要減排45%，很多國家都已訂出高標準，台灣還不見新目標。若只減到現有的目標20%，要如何與國際接軌？

她表示，歐盟碳關稅機制明年1月試行，企業的壓力比政府大，若政府目標不明確，企業不知如何遵循，更無法引導轉型，一拖再拖，企業競爭力就因環境表現不良而受影響。