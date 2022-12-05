國民法官新制 明年元旦上路 未來不排除陪審制

國民法官新制明年1月1日上路，司法院長許宗力率隊到台南市宣導。(記者黃宣翰／攝影)

明年1月1日起，國民法官新制將起跑，司法院4日起在國定古蹟 台南地方司法博物館 舉辦「我是國民，也是法官-國民法官制度特展」。司法院長許宗力參加開幕儀式後，邀請民眾一起參觀、體驗國民法官如何審理案件。

本報系聯合報報導，許宗力指出，國民法官制度是台灣司法史上，人民可以參與刑事審判的里程碑，明年元旦起，只要是年滿23歲的國民，在設籍地居住滿4個月以上，就有機會被抽選擔任國民法官，與職業法官共同審理案件。

台北中國時報報導，司法院指出，各地方法院均已陸續完成「備選國民法官複選名冊」，預計全台約12萬人明年將有機會受抽選擔任國民法官，其中第一梯次備選國民法官通知書函，已於12月1日寄發，對象包含居住在桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地院轄區的備選國民法官，預計有3萬5000多人收到通知書函。

聯合報報導，許宗力表示，國民法官新制簡單說就是讓非有法律專業的一般國民，參與職業法官一起審判刑事案件，讓司法審判引進民眾多元的經驗、價值與視野，拉近司法與人民的距離，判決能更接地氣。

許宗力說，比較希望參與國民法官制度的法官，能以素人或非職業性語言，來讓國民法官了解法律觀念。不僅是法官，包括檢察官 或是辯方律師，在法庭上辯論攻防，也要以較白話的文字讓國民法官了解法律理念，國民法官新制也可以說是司法史上最大規模的白話文運動。

許宗力表示，過去已經舉行數百場模擬國民法官法庭，司法院曾對參與過的模擬國民法官做過問卷調查，普遍反映認為參與審判時可充分表達意見，對於法律不再畏懼，如被抽選中，大多樂意擔任國民法官。

被媒體記問及「未來是否可能實施陪審制度？」 許宗力說，國民法官制度實施約五、六年後，會針對實施結果及缺失通盤檢討，第一階段針對殺人案和致人於死案件審理，第二階段納入重大刑案或重大犯罪；司法院已組成國民法官制功效評估委員會，邀律師及民間團體來檢討，未來如立法者許可，也不排除可能實施陪審制度。