油汙浩劫判免賠 金山漁會借錢上訴

德翔台北輪汙染二審逆轉判免賠，漁民氣憤無法接受。(本報資料照片)

6年前德翔台北貨櫃船行經石門外海觸礁擱淺，兩周後船身斷裂，重油洩漏染黑近2公里岸際礁石和沙灘。這起生態浩劫至今還在官司纏訟，金山漁會求償漁業損失1.7億元（台幣，下同，約556萬美元），一審勝訴，二審大逆轉，高院 10月判對方免賠。走進金山磺港漁港，漁民一談起德翔台北油汙案，都氣憤不已，漁會決定借錢上訴。

「我們以為贏了，怎麼會二審輸掉，還判對方免賠，太離譜了啦！」漁民許崑萬氣罵，這落差也太大了，漁民許議謜說，14年前巴拿馬籍貨輪晨曦號，在同個地方擱淺漏油有賠償，德翔台北判免賠，無法接受。

是漁民也是文史工作者的郭慶霖說，他曾邀記者到海上開記者會，油汙照片影片都有蒐證，今年8月漁會請他出庭當證人，原以為可以在法院上交鋒，但法官連傳都沒傳他出庭，就判漁會敗訴。

郭慶霖指出，已登錄新北市文化資產的金山蹦火仔，是北海岸傳統捕魚技法，德翔台北油汙事件後，沙丁魚明顯不靠岸，蹦火船四艘剩一艘出海，出海也只是表演性質，汙染造成沒魚可抓，停在港內的船都快爛掉了，二審判免賠很不可思議。

判德翔免賠理由之一是漁獲不減反增，法官不採認漁業署漁獲年報。漁業署漁業統計年報金山區交易量，104年度（2015年）為1764公噸，金額3億元；105年度（2016年）降為1249公噸，2億9000多萬元；106年度（2017年）驟減為660公噸，1億7000多萬元。

但二審法官採認新北市的統計年報，104年度產量452公噸，產值1億元；105年度產量1141公噸，2億8000多萬元；106年度產量2560公噸，1億5000多萬元；法官認定數字上漁獲不減反增。

漁業署表示，法官認為漁獲年報的魚市場交易量，是漁民漁獲的一部分，並非全部；新北市所列漁業生產量，以起卸魚貨量為準，較為符合漁民實際漁獲產量，採用新北市統計年報數值，形成心證。但一個是交易量，一個是生產量，二者統計的定義及資料範圍不同，不宜直接拿來比較。

負責漁業損害調查報告的海大特聘教授歐慶賢指出，漁業署的漁獲年報是漁會資料送上來後，漁業署派駐各港口查報員查證修正，這才是正確的。金山漁會總幹事朱麗鑾說，二審判決他們不能接受，借錢也要上訴。