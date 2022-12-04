工會促核二、三延役 台電：地方反對

台電工會發函建議延長核二、三廠發電運轉，台電表示尊重。圖為台電輸配線電網系統。(本報資料照片)

台灣電力吃緊問題廣受民眾、企業界關注，台電工會11月30日發函台電，呼籲台電應在安全前提下，延長核二、三廠發電運轉，緩解供電壓力；對此，台電昨日回應，函文內容為工會內部會議部分成員的臨時動議，屬於員工意見交流，台電予以尊重，但核二、三廠運轉中核能機組均已超過法定延役申請期限，且機組所在地方政府反對延役，用過核燃料問題也待解決，並不具備延役條件。

工會函文指出，近年台商回台擴大投資 ，半導體業擴廠用電需求攀升，加以能源轉型、排碳、減碳 等因素衝擊，備載容量隨穩定大型基載發電機組陸續除役而逐年遞減，台電僅憑電力調度及調節技術因應，電網負荷猶如走鋼索；另外，核二廠二號機運轉執照也將於明年三月十四日屆期，台電工會提出，在安全無虞前提下，請台電積極研提核二廠及核三廠延役事宜。

對於機組不具延役條件一事，台電以核二廠一號機為例，原可運轉至2021年12月屆齡除役，但新北市政府至今仍未核准「逕流廢水汙染削減計畫」，使得乾貯設施無法施工，已於2021年7月提前停機；核二廠二號機及核三廠均已超過法規延役申請期限，且屏東縣政府已公開反對核三延役。

台電表示，在核能的使用上，地方政府支持與否至關重要，因為用過核燃料現階段無法處理，甚至使得部分機組使用到屆齡除役都有困難，更遑論延役。為確保穩定供電，台電會努力讓現有運轉核能機組安全運轉至四十年執照屆期，並加速建設低碳燃氣機組、再生能源，以達成能源轉型目標。