郭岱君：蔣介石對日 未說過「以德報怨」

史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君（左八）昨天舉辦「重探抗戰史」新書發表會，並與前總統馬英九（右八）、和碩聯合科技董事長童子賢（左五）、行政院前院長江宜樺（左六）、李國鼎基金會董事長王伯元（左七）、聯合報社長游美月（右四）、香港科技大學榮休教授齊錫生（右七）合影。（記者葉信菉／攝影）

重探抗戰史，為兩岸關係帶來什麼啟示？長期研究抗戰史和蔣介石日記的史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君說，中日雙方當時都是和戰兩手策略，打打談談，從中透露出彼此策略運用與底線，這能給今日及未來兩岸帶來一些啟示，堅守和平價值。

聯合報系與李國鼎基金會、長風基金會、台灣玉山科技協會、和碩聯合科技、風傳媒等單位，昨天下午在集思台大會議中心舉行「重探抗戰史」第三部「抗戰與中國之命運」新書發表會，由主編郭岱君主講「策略廟算與國際權衡：揭秘抗戰時期秘密和議的面紗」。前總統馬英九 、長風基金會董事長江宜樺和行政院前院長陳冲等人與會。

有觀眾問，汪精衛政府的要角周佛海，當初是蔣介石侍從室副主任，抗戰勝利後沒有被判死。以此來看，蔣汪唱雙簧的說法不無道理。郭岱君指出，「重探抗戰史」對汪精衛投日過程有專章介紹，引述大量史料，證明確非與蔣同謀。抗戰爆發後，主張忍辱負重、尋求和談的看法，在政軍界與知識界很普遍。汪的問題是「懸崖不勒馬」：日本 私下承諾他兩年內撤軍、不要求中國賠償，但汪離開重慶到達中立的越南 ，日方新條件立刻變得嚴厲。許多親信勸汪轉赴歐美，汪雖也痛苦流淚，但還是放不下，配合赴日成為傀儡。

另外也有人問，為何中國對日本「以德報怨」，不要求賠償？郭岱君指出，一九四五年日本投降時，蔣公開演講反對日本軍閥侵略，不以日本人民為敵，亞洲國家人民間應該相互關懷而非仇恨。日本人將其政策匯聚成「以德報怨」，蔣其實沒說過這四個字。

郭岱君說，蔣政策一方面心懷寬容，同時也有現實理由：因為當時東半江山仍被日軍占領，須靠他們守住城鎮待國軍接收，否則會被中共趁隙奪占。她指出，蔣介石早在開羅會議，就向英美提出日本須賠償。

從當年抗戰歷史看當今兩岸的緊張關係，李國鼎基金會董事長王伯元表示，對於中日戰史的態度，應該是可以原諒、不該忘記。他話鋒一轉，提及時事，提醒台灣面對國際局勢，也應避免成為其他國家的代理人，「不要當烏克蘭」。