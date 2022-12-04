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台解封逾月不見入境潮 業者嘆行銷太慢

記者邱瓊玉／台北4日電
國境十月中旬解封至今，入境旅客人數成長速度緩慢，觀光逆差也隨之而來。（記者季相儒／攝影）
國境十月中旬解封至今，入境旅客人數成長速度緩慢，觀光逆差也隨之而來。（記者季相儒／攝影）

邊境解封至今逾一月，但報復性入境旅遊潮卻未出現。根據交通部觀光局統計，10月13日解封，直到11月23日止，入境人數僅54萬餘人次，平均每天1.35萬人次入境，若扣除商務客、移工、回台旅客等，實際赴台遊玩每天不到萬人。旅遊業者直言，盼官方海外行銷力道再加強，否則難吸引國際觀光客。

邊境10月中解封，出國潮壓過入境潮，觀光逆差瞬間浮現。觀光局統計，以10月為例，出境旅客人次高達17萬2319人次，入境旅客僅9萬3206人次，兩者差距近一倍。其中，又以台灣人最愛的日本市場「差距」最大，10月到日本遊玩的旅客約3萬6000多人，但來台的日人僅9625人次，兩者差距近三倍。

隨著解封時間愈長，入境人潮成長速度卻緩慢。根據觀光局統計，解封後到上月23日止，約54萬餘名旅客入境，又以美加市場居冠，總計約2萬8000人，其次是越南2萬5000人、日本2萬4000人，泰國、新加坡則同樣位居第4，各約1萬7000人左右。由於適逢九合一大選期間，其中美加、日、星旅客有不少是華僑、台商返鄉投票，不全然都是外國人。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁坦言，官方對國際宣傳慢半拍，自然難吸引國際觀光客。預估最快要到明年3月後，出入境總數才有可能恢復到5成以上。

品保協會公關主委李奇嶽表示，台灣邊境解封的起步較慢，得要趕快加強海外市場行銷，畢竟不是今天行銷，明天客人就進來，但再不加強行銷力道，觀光客都被周遭鄰近國家搶走。

此外，有旅遊業者認為，疫情雖然給官方很多準備時間，但動作實在太慢了，到底台灣觀光要主推什麼，至今也都沒有明確方向，建議觀光局應把行銷力道鎖定在5個小時航程以內的國家分眾行銷，針對特定市場商討擬訂對的方向，把錢花在刀口上，找回屬於台灣的國際觀光客。

觀光 邊境 日本

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