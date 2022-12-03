走了林智堅來了鄭文燦 藍：綠高官都抄襲仔？

國安局長陳明通（右）與新竹市前市長林智堅（左）。(本報資料照片)

桃園市長鄭文燦遭台大撤銷碩士學位，國民黨 表示，作為直轄市長竟抄襲，是中華民國史上可恥案例，鄭文燦及其指導教授陳明通應出來面對質疑，「走了一個林智堅 、又來一個鄭文燦，難道民進黨 高官都是抄襲仔？」鄭文燦不僅該對台大道歉，更應該對桃園及全台灣人民致歉。

民進黨九合一選舉敗選後，鄭文燦經民進黨中常會推舉為「2022大選檢討小組」召集人。民進黨內不具名人士直言，論文案在選前重創民進黨，現又發生在有意爭取黨主席的鄭文燦身上，鄭若再擔任檢討小組召集人或黨主席，都恐難讓人接受黨有意檢討。

不過，鄭負責檢討敗選的角色仍未異動，黨中央昨發表聲明，指大選檢討小組即刻運作；鄭文燦也以召集人身分強調檢討反省無上限，說明會深度檢討、傾聽民意，必定重新贏回人民的支持與信任。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，民進黨是否重演林智堅全黨挺一人，「恐怕鄭文燦要慎重考慮」。民進黨立委羅致政說，鄭文燦本來就沒有明確說要選黨主席，尊重鄭文燦的決定。民進黨立委鍾佳濱說，民主政治選舉伴隨的是檢視，每個公職都要有應對，相信鄭文燦會有智慧去面對。