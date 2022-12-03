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蔬菜抽檢合格率 官98% 民63.7% 農委會：極端氣候影響

記者彭宣雅／台北3日電
消基會與農委會檢驗蔬菜結果相距甚遠，農委會回應，農作物病蟲害因極端氣候影響而增多，農民可能因此噴灑更多農藥。圖為示意圖。(本報資料照片)
消基會與農委會檢驗蔬菜結果相距甚遠，農委會回應，農作物病蟲害因極端氣候影響而增多，農民可能因此噴灑更多農藥。圖為示意圖。(本報資料照片)

消基會前天公布市售各種通路80件蔬菜抽檢結果，合格率僅63.7%，與農委會源頭抽檢的98%合格率相距甚遠。農委會表示，受到極端氣候影響，病蟲害多，農民會不自覺多噴一些農藥，未來監測會重新設計取樣時間點，針對高風險的作物、重要品項、特定的季節（如夏季），加強監測。

有農業界人士直言，有的農民會和行口交易，也有農民是自己種植販賣等，但農委會、食藥署目前對於蔬果農藥殘留作業，僅限於田間、集貨場及果菜拍賣市場通路等抽檢，末端抽驗不可能窮盡，還是要做好源頭用藥管理。

農委會主要是針對農產品上市前進行檢驗，檢驗項目包括蔬果、茶葉、蜂蜜等。從109年到今年，抽檢數量逾2萬多件，除了去年菜豆類合格率88.4%偏低外，整體合格率均維持97%、98左右。不過消基會前天公布六都青江菜、小白菜、甜椒及辣椒蔬菜農藥殘留檢測報告，4類蔬菜總計80件，不合格高達29件，合格率僅63.7%。

儘管消基會表示，這次採樣樣品主要來自傳統市場，超市等連鎖通路較少，不過農委會的農產品抽驗結果和消基會「差很大」，也引發外界質疑。

農委會副主委陳駿季表示，今年10月的氣溫比往年平均高出1.9度，8月的氣溫也較平均高1.4度至1.5度，也導致病蟲害增多，農民會不自覺多噴一些農藥，農藥殘留風險提高。

陳駿季說，消基會在特定季節定期抽檢，農委會則是1到12月平均分配，消基會的抽驗，是鞭策農委會上市前抽樣、輔導的重要依據，未來監測會重新設計取樣時間點，持續推動病蟲害綜合管理。

行政院食安辦公室主任許甫表示，明年度專案會針對特定農產品殘留比率偏高者，了解有哪些困難點，並提出協助，例如是否同一類作物無藥劑可用，還是管理沒有到位等，農委會和食藥署將會立案管考。

不過有農業界人士表示，農業縣從來沒有政策、只有補助，例如往年冬天噴藥一次即可，但今年很熱，可能要噴兩次，但法規的安全採收期是固定的，當初設定的農藥殘留標準，是否也符合現在的氣候變遷樣態，需要全面思考。

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