黑白集／浮誇、不甩民怨 陳吉仲回去教書吧

為解決石斑遭禁運問題，農委會主委陳吉仲發出「班班吃石斑」的豪語，砸下6億元（台幣，約2000萬美元），要讓全國中小學營養午餐這學期吃四次石斑。政策上路不久，全台還有9縣市、50多萬學生尚未嘗到石斑滋味，就因缺貨而跳票。

其實，不是每個孩子都愛吃石斑。陳吉仲端出「班班吃石斑」政策，與其說是嘉惠學子，不如說是「迎合上意」成分居多，也算選舉買票的一招。癥結在，他計議政策時，竟未把「漁民供貨」及「學生需求」兩端算好，就誇下每班吃四次的海口，可見此人之浮誇。

作為政務官，陳吉仲也不是容易臉紅或羞愧的類型。對於石斑跳票，他臉不紅、氣不喘，推說「還在等魚長大」。就像雞蛋缺貨而價格居高不下，他面不改色說，他承諾解決「蛋荒」，並未說要解決「蛋價」。史上最會撒錢的農委會主委，陳吉仲一邊開支票 ，一邊不斷跳票，怎能不惹民怨？

當然，陳吉仲也是不在乎民怨的。仗著蔡英文 寵愛，他不論闖下什麼大禍、激怒多少民眾，每次都能安然過關。這是蔡英文識人的一貫模式，只問「赤忱」是否飽滿，不問「政績」能否服人。陳時中 、林智堅、陳耀祥、薛瑞元等人，率皆如此。

為了蔡政府好，陳吉仲不如早日回校教書吧！麻煩把他那套巫毒農經學帶回學校傳授，看看學生是否埋單？