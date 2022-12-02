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年輕時修飛機發動機 85歲的他當志工修輪椅時數破萬

記者陳雨鑫／台北即時報導
在成功大學附設醫院擔任志工的85歲王則雄，志工服務時數超過1萬小時，2日獲得全國績優志工特殊貢獻獎。（記者陳雨鑫／攝影）
在成功大學附設醫院擔任志工的85歲王則雄，志工服務時數超過1萬小時，2日獲得全國績優志工特殊貢獻獎。（記者陳雨鑫／攝影）

65歲退休後，家住台灣台南的王則雄就栽進志工的世界，一做20年，他是今年全台志工特殊貢獻獎得主，服務時數超過1萬小時。

王則雄笑稱，時數應該不止1萬小時，很多時候他完全沒有登記時數，他說，志工像是一種「癮」，運用退休前的維修長項，在成大醫院修繕輪椅，在監理站協助換牌，比過去在職場上更讓自己感受到「有用處」。他今年85歲，也是擔任志工第20年，2日原本是他在監理站志工服務的時間，因為衛福部獎勵他20年投入公益，給了他5000元紅包，他不好意思拒絕，特地北上領獎。

王則雄說，當兵退伍後，就在亞洲航太公司，擔任發動機的維修員，能將發動機的所有零件拆解後，再重新組回去，他驕傲地說「連最小的螺絲都能原封不動裝回去」，工作30年，65歲屆齡退休，公司當時還希望聘雇他回去當顧問，但他期待的退休生活是不要再為錢而煩惱，而是為了奉獻自己的力量，回饋社會。

退休第一天，他就開始搜尋自家附近志工職缺，馬上先試試看離家最近的成大醫院，醫院志工職缺非常多，他只說「我要去最沒有人要去的單位」，結果每一個單位都是熱門的缺，僅有時段有「冷門時段」。

他二話不說頂下冷門時段11點到下午2點的志工缺，協助各單位，也在各單位跑跳的過程中發現，醫院內有許多報廢的輪椅，或輪椅推不太動卻還是在使用，他順手就修起醫院內的輪椅，卻為自己開創了新的志工生涯。

每一天凌晨4點到5點，都能看見王則雄的身影，在院內一一確認輪椅「健不健康」，甚至連報廢輪椅都能因為他妙手回春，變成可以用的輪椅，免於報廢命運。

某天，他到家裡附近的監理站換車牌，意外也發現監理站有志工服務項目，成為同時兼具醫院輪椅修繕志工以及監理站服務志工。他說，工作大半輩子，希望能有不一樣的生活，回饋社會，是他一直想做的事，這20年做得很開心，很多志工都搶著登記時數。

他笑稱「我有太多時數沒登記了」，有時候待的時間比正職還久，超過8個小時，有時候還會跟醫院的正職開玩笑「我志工的時間都比你長」。他也在服務過程中，獲得許多肯定，未來的日子，老伴已經不在了，除了跟家人相聚，希望能用餘生，幫助更多他能幫助的人。

根據衛福部統計，全台約有104萬多名志工，占總人口約4.4％。衛福部次長李麗芬表示，近三年，台灣籠罩在疫情下，原以為志工人數會減少，統計至110年12月底與109年同期相比，志工人數成長4.8％。

截至去年底為止，志工累計時數超過8000小時以上，也就是「金牌志工」的人數多達434人，年齡最輕是37歲，最高為91歲，金牌志工的年齡在65歲以上占63％以上，服務時數最高達3萬1884小時。

衛福部社工司科長胡彩惠表示，2020年志工人數相對於108年以及110年少，主要是疫情大爆發，許多志工服務的場域無法讓志工提供服務。根據統計，1919年全國志工人數101萬多人、2020年99萬多人、2021年104萬多人，今年度的尚待統計，因應高齡化社會，許多退休長輩願意投入志工服務，增加社會參與，相信未來志工人數會持續增加。

王則雄（右）擔任志工20年，全年無休，擔任志工從未請過假，2日他的孫子（左）也一...
王則雄（右）擔任志工20年，全年無休，擔任志工從未請過假，2日他的孫子（左）也一同從台南北上見證爺爺獲獎。（記者陳雨鑫／攝影）

退休 疫情 航太

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