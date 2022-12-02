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傳高鐵將採購日本列車 東元會長：雙方磋商中

記者程遠述、邱瓊玉／台北2日電
傳台灣高鐵將採購日本列車。(本報資料照片)
傳台灣高鐵將採購日本列車。(本報資料照片)

日本台灣交流協會昨在台北舉辦成立50周年慶祝酒會，東元集團會長黃茂雄代表台灣日本關係協會會長蘇嘉全出席致詞時說，台灣高鐵將在最近1、2年內採購新一代的車輛，「我們雙方的代表在切磋（指磋商）」，也盼日本台灣交流協會代表泉裕泰給予支持指教。不過，台灣高鐵昨對此不願回應。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司8月訪台拜會蔡英文總統及行政院長蘇貞昌時，即公開期盼台灣政府從旁協助高鐵車廂採購案與日本新幹線系統合作。

黃茂雄昨天的說法，也被揣測是指該項採購案已有端倪。

黃茂雄說，蘇嘉全正在日本，因此由他代理發言；台日預期將來有幾個大的建設會帶來更多經貿往來，例如台灣高鐵將採購新一代車輛，「雙方代表正在切磋當中」，希望泉代表（指泉裕泰）也多多支持指教。

泉裕泰致詞時表示，2007年台灣高鐵克服諸多困難通車營運，讓台灣南北成為一日生活圈，並完全改變商務和旅遊的型態，和日本相同，至今沒有重大事故，持續安全行駛的台灣高鐵，現在正成為台日友好的象徵。

泉裕泰強調，台日關係誠如「唇亡齒寒」，如果欠缺其中一方，另一方就無法存在，是無法取代的夥伴，「環顧全球，我不知道有哪個鄰近存在像日台關係一樣」，可以預期今後100年，台日也能繼續談論未來的關係，他也熱切希望深化雙方交流。

包括總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津、台灣日本關係協會前會長邱義仁、立法院前院長王金平等政要都出席昨晚酒會中。

日本 蔡英文 王金平

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