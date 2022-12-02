缺魚缺工 中小學「班班吃石斑」政策 砸6億跳票

新竹縣興隆國小10月營養午餐首次有石斑魚，由學校廚房直接供應。(本報資料照片)

因中國大陸禁台石斑魚，蔡政府今年7月宣布推動「班班吃石斑」，農委會豪砸6億元台幣(約1959萬美元)推動中小學營養午餐本學期吃4次石斑，未料不僅魚來不及長大，加工量能也不足，至今仍有9縣市1次也沒吃到。農委會昨坦言「班班吃石斑」本學期確定跳票，改推「班班好食材」，評論指出，蔡政府根本是「搬石頭砸自己的腳。」

農委會昨說明，根據資料，除金門、連江和澎湖等離島3縣，新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣及彰化縣，開學至今也沒吃到石斑魚。彰化是因無墊付預算 經費，其他8縣市則因供應廠商調配貨源不及，漁業署已協助調度，優先供應。

農委會主委陳吉仲說，會讓這9縣市本學期一定吃到1次；若吃不足4次，下學期會再盤點供餐，但也不排除提供其他雞鴨魚肉、柳丁橘子等好食材，強調這筆經費一定會用在學校午餐上。

有學校和團膳業者透露，「班班吃石斑」執行不易，包括要有一定的招標作業流程，且加工廠人力可處理的量能有限，團膳或學校廚工也不好料理，但農委會配套卻不足，以致荒腔走板。

農委會漁業署長張致盛坦言，10間加工廠1天加工量能約11公噸，但供應學校午餐總量要476公噸，現階段僅供應139公噸；加工廠處理量沒辦法完全供應。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，大人失信是最壞教育 示範，他還質疑恐是選舉操作，「選前說一套、選後就跳票」。

評論指出，「班班吃石斑」根本就是多此一舉的政策。蔡政府為了讓孩子吃4次石斑，竟要豪砸6億元，卻看不出其意義和食農教育；若是為了去化石斑魚，也應是力求擴大內外銷，而非硬塞到學校營養午餐。這6億元還不如用來補助每餐餐費，讓學生餐餐加菜、吃得營養，而非只是僅月吃1次石斑。

其次，農委會太過自我感覺良好，以為大內宣高喊吃石斑，石斑魚就會跳到孩子餐桌上似的，政策推出前根本沒有仔細盤點供需及相關加工、烹調程序，也未提供配套，「為吃而吃」，才會把自己搞得如此難堪。