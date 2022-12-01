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北市飲料店 12月1日起禁一次用塑膠杯

記者胡瑞玲／台北1日電
北市環保局宣布，1日起轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。(本報資料照片)
北市環保局宣布，1日起轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。(本報資料照片)

台北市環保局昨宣布，12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯，經多次溝通及宣導後，9成以上店家已備貨完成可順利配合上路；另循環杯新制也將於明年元旦上路，透過6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生品質。

手搖飲店「萬波」業者表示，原本是提供冷飲塑膠杯、熱飲紙杯，未來將以原有的熱飲紙杯套用全品項飲品，規畫2023年上半年全台門市跟進紙杯包裝。

「50嵐」則將推出全新紙杯包裝，以品牌經典的亮黃色，搭配藍色的LOGO來設計。

另有業者指出，很多飲料都是視覺系，禁止使用透明塑膠杯後，將會透過「IP角色聯名」方式，推出限定紙杯，讓紙杯成為打卡重點，吸引消費者購買。

環保局指出，今年7月1日實施四大連鎖業者提供民眾自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠，讓消費者自備飲料杯有更大誘因，選購環保杯的熱度也上升，自備杯比率從過去6％提高至16％，部分連鎖超市更自主提高至8元優惠，進一步吸引消費者自備杯消費，有助減少一次用飲料杯用量。

環保局表示，為使「飲料店禁用塑膠一次用飲料杯」政策順利執行，今年6月、8月、11月中旬逐店宣導，目前9成以上列管業者均已備貨完成，今天可依法配合實施。飲料業者也須符合環保署規定材質如紙杯作為替代，違反者將依法處1200元以上、6千元以下罰鍰；限期改善卻未完成者，可按日連續處罰。

另外，循環杯新制也將於明年元旦上路，規範連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，至少需有5％的門市提供循環杯借用服務。環保署也訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。

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