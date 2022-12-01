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中研院：2050年淨零 要找到新科技

記者彭宣雅、葉冠妤／台北1日電
中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高直言，現有科技無法達到2050年淨零碳排目標，一定要找到突破性新科技。(本報資料照片)
中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高直言，現有科技無法達到2050年淨零碳排目標，一定要找到突破性新科技。(本報資料照片)

中研院昨發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，提出五項應該盡速推動的淨零科技，分別是去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽光電以及生質碳匯等。中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高直言，現有科技無法達到2050年淨零碳排目標，一定要找到突破性新科技，20多年內若成功，就可達標。

陳于高說，由於「去碳燃氫」是利用現有的天然氣，在輸送管線等基礎建設無須改變的狀況下，在發電機前加裝相關裝置即可，看起來發展機會比較快速，雖有很多不確定因素，但仍樂觀其成。

報告書也提到，若以所有的項目完成後估算，未來2050年的發電占比，地熱、海洋、水利、生質、進口氫等占34%，風力發電占39%，最被看好的去碳燃氫占27%。初步估算，屆時台灣平均供給無碳電力平均為5865億度，不過若未來電力成長需求增加2.5%以上，用電需求約5876億度，不必然可因應。

陳于高直言，經濟發展不可無限制成長、無限制的電力需求，也不能把所有發電籌碼都放在科技發展，電力的開源與節流，兩端都需要一起做。

由於報告書提到應審慎評估各種第四代核能技術，若能在核安、核廢料議題解決民眾關切的問題應考慮導入。多名立委昨也在立院教委會也問及台灣發展小型模組化核反應器（SMR）技術。原能會主委謝曉星表示，SMR是新趨勢，核研所已有相關研究，但須克服高階核廢料問題，也須研擬管制法規。

謝曉星表示，如果能源政策有往核能走，「我完全同意」，但站在核安管制機關立場，必須審慎評估第四代核能技術，核研所也有在做研究，但未來能否落實，必先克服高階核廢料問題。他坦言，台灣最大問題仍是處理核廢料。

至於核融合發展，謝曉星表示，核融合核廢料非常少，核種半衰期也短，是解決環境問題的終極目標，但相較於SMR，核融合發展相對悲觀，因為所消耗資本極大，原能會已在做相關研究，但目前非針對發電，而是創造中子做其他用途。

中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高直言，現有科技無法達到二○五○年淨零...
中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高直言，現有科技無法達到二○五○年淨零碳排目標，一定要找到突破性新科技。(記者曾吉松／攝影)

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