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已婚護理師產醫師子 等3年拿不到名分逼休妻

記者王宏舜／台北1日電
已婚的錢姓護理師與同科別的醫師有染，還替對方生孩子，她苦候3年卻等不到對方休妻，帶著孩子到醫生家要求給個交代。台灣高等法院認定錢女侵害醫師娘配偶權，判她須賠償80萬元確定。示意圖。(取材自ingimage)
已婚的錢姓護理師與同科別的醫師有染，還替對方生孩子，她苦候3年卻等不到對方休妻，帶著孩子到醫生家要求給個交代。台灣高等法院認定錢女侵害醫師娘配偶權，判她須賠償80萬元確定。示意圖。(取材自ingimage)

已婚的錢姓護理師與同科別的醫師有染，還替對方生孩子，她苦候3年卻等不到對方休妻，帶著孩子到醫生家要求給個交代。黃姓醫師娘發現遭枕邊人背叛，哭到白內障惡化且患適應障礙症，提告向錢女求償120萬精神慰撫金。桃園地方法院認定錢女並非受醫生逼迫交往，判她賠償80萬元；錢女和黃婦皆上訴，台灣高等法院駁回確定。

黃姓醫師娘表示，和丈夫結婚近30年，生了3個小孩，她對家庭盡心盡力，丈夫得以無後顧之憂發展醫師志業，但沒想到他卻和錢姓護理師外遇，2016年至2021年間多次發生性關係，直到去年12月10日才向她坦承婚外情。

黃婦說，去年12月30日，錢女尾隨其他住戶進入社區，對方當著她的面要求丈夫和她離婚，她深受打擊而哭壞了眼睛，還得求助身心科，適應障礙症併焦慮情緒須持續治療。她不甘配偶權遭侵犯，提損害賠償訴訟，要求錢女賠償120萬元。

錢女搬出大法官釋字第791號解釋說通姦罪已經失效，主張配偶權不是憲法和法律上所保障的權利，並說就算配偶權受憲法保障，但她也是礙於護理師的身分而對醫師言聽計從，是醫師利用上下不平等的優勢對她施壓，她是「被動的」。錢女說，2018年間發現懷孕，醫師堅持要她把孩子生下來，並承諾孩子3歲前會給她「應有的名分」，她也在醫師慫恿下於去年3月和前夫離婚，但醫師卻爽約。

「生下孩子後我還墮胎2次」錢女埋怨醫師以權力關係逼迫她發生性關係，但3年內醫師只見過親生骨肉3次，她所遭受的痛苦遠遠超出醫師娘。

桃園地方法院認為，不論錢女交往之初是否受權力強迫，但她與醫師不倫至少3年，卻從沒告過對方妨害性自主，還「勇於上門」要醫師給她或孩子一個交代，難認她是受脅迫、非自願。

高院民事庭指出，釋字第569號解釋闡釋婚姻倫理秩序、家庭制度受憲法保障，釋字第791號解釋宣告刑法第239條規定違憲失效，但未否定婚姻關係中的配偶權，錢女主張不可採。錢女既然和醫師交往還長年發生性關係，又墮胎、產子，已經超過一般社會通念所能容忍的範圍，黃姓醫師娘依民法規定求償有據。

衡酌黃姓醫師娘曾任銀行副理、現已退休、3個子女都已成年，而錢女目前無業，還有2名未成年子女，高院認為一審判錢女賠償80萬元妥適，駁回雙方上訴。

高院 墮胎 退休

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