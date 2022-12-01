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涉性騷擾拒絕停職 原能會主委謝曉星挨轟

記者趙宥寧／台北1日電
立法院教育文化委員會11月30日邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。謝曉星會前接受媒體聯訪。(記者趙宥寧／攝影)
立法院教育文化委員會11月30日邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。謝曉星會前接受媒體聯訪。(記者趙宥寧／攝影)

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案調查小組，監委也因事涉職場性騷，已申請自動調查，立委則要求謝應自請停職。

謝曉星昨天受訪表示，目前正在調查，要不要停職是政院的權限，非原能會。目前若要上課也都在原能會。媒體問及「以前作法有待商榷？」，他表示「我不認為」。他強調外勤機要秘書只要是公務有關，他是應該的，否則為什麼叫外勤？功能性無法凸顯。媒體問其他部會首長幾乎不會帶機要秘書做類似的事，謝曉星說，他們沒帶機要秘書，但他們可能有帶隨身秘書。謝曉星表示，「如果一切都是為了公務，我覺得沒什麼」。不過他也說，經過這件事情，確實應該更謹慎，「我應該要檢討」。

朝野立委昨關注此案，立委范雲花費8分鐘替謝曉星上性平課，說明何謂性騷擾；立委王婉諭則要求謝曉星在調查期間應自請停職。

王婉諭表示，行政院不作為，但原能會應該負起相關責任要迴避。謝曉星則說，自己第一時間主動接受調查，其它不是自己能做主。王則接著說，主委可以自請停職，為什麼不能作主？不論校園或企業發生疑似性騷事件，就應該停職迴避等待調查，原能會主管的性平觀念非常需要加強。

立委何欣純也接著說，實在聽不下去，什麼叫這都是行政院責任？主委都完全沒有責任？她批評，這是態度的問題，性平法規定涉入疑似案件，主委是被申訴的當事人，如果支持性平，應該要自請停職，或是請假暫時離開職務，讓行政院調查小組好好調查。

何欣純也表示，立委要求主委自請停職，竟還去問申訴人要不要先離開這個職務？她批評，你沒有自行請假，大家已經覺得不可思議，現在的說法更讓人不能忍受。謝曉星則說，因為秘書是從核研所借調，如果有這種現象，不曉得他們感受是什麼。

立委賴品妤也批評，原能會的性平意識讓人不滿，尤其2015年行政院啟動性平考核計畫，原能會每年都被打乙等，某年更爛到直接不列等，周刊爆出性平事件不讓人意外，而且主委不否認有這些行為，而是認為這些事情沒有錯，主委應知所進退。謝曉星則說「謝謝指教」。

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