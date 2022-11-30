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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

邱議瑩弟邱彰信私菸案被判刑 竟升官掌華航飛安

記者甘芝萁／台北30日電
民進黨立委邱議瑩之弟、中華航空前副總經理邱彰信因私菸案一審遭判刑，12月起竟升任華航副總級的聯合管制處長，重回一級主管職務。（本報資料照片）
民進黨立委邱議瑩之弟、中華航空前副總經理邱彰信因私菸案一審遭判刑，12月起竟升任華航副總級的聯合管制處長，重回一級主管職務。（本報資料照片）

華航前天發布人事公告，因總統專機私菸案遭判刑的立委邱議瑩之弟、華航前空品處副總邱彰信，12月起接管副總級的聯合管制處長，重回一級主管職務。由於聯合管制處管控飛安，過往多半由航、機務背景出身的人士擔任，邱過去資歷多以業務推廣為主，華航內部人感嘆「完蛋了」。

知情人士解讀，邱議瑩不僅與菊系交好，邱家與行政院長蘇貞昌更有世代之交。由於民進黨大敗後，蘇貞昌面臨黨內外逼退聲浪，華航在敗選後第一個上班日即發布這項人事令，也被解讀「先卡先贏」，引發議論。

國安私菸案中華航涉案人員，包含資深副總羅雅美、副總邱彰信等人，一度被調離主管職轉任董事長特別助理、總經理室高級專員「避風頭」，台北地方法院去年判決國安特勤九人、華航四人及一名特勤的友人等14人有罪，邱彰信判刑兩年八月，該案目前高院仍在二審審理中。

當時因此案遭記過調職的總統府前侍衛長張捷，去年「風頭過了」後，調任國防大學副校長兼戰院院長；曾任國安會前秘書長邱義仁機要、後轉任華膳空廚的羅雅美，因在蔡英文總統任內首度出訪時親切喊聲「小美」，更一度「四級跳」從子公司採購經理直接升任華航資深副總。羅雅美去年已悄悄回任原職，且當天公布、當天生效，同樣引發華航內部議論。

華航前天發布人事公告，邱彰信於12月1日起升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，讓知情人士痛批，華航長年被「國王人馬」寄生，人事捲入政治考量就算了，這次高層是把人命當兒戲嗎？華航表示，人事安排以公司治理及經營管理為考量，相關主管派任均屬正常輪調。

知情人士認為，選後內閣勢必改組，後續也會影響到華航的高層異動，當初把羅雅美升回來，就是為了確保與府方有暢通管道。

華航內部人員說，聯管處業務與航機安全高度相關，過往多半由航、機務背景出身者擔任，邱彰信過去資歷多在業務推廣，這項人事安排也讓內部傳出雜音。

但也有地勤表示，碰上私菸案的同仁都是戰戰兢兢、認真工作的同事，外界一直用政治來批評，實在不太公平。

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