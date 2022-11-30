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快速唱票未亮票 屏東縣爆計票爭議

台灣新聞組／台北30日電
有網友28日在臉書社團貼出36秒影片，選務人員將選票放在桌子整理，一旁唱票人員快速唱票，並未亮出選票，引發議論。(取材自臉書社團「屏東人新聞」)
有網友28日在臉書社團貼出36秒影片，選務人員將選票放在桌子整理，一旁唱票人員快速唱票，並未亮出選票，引發議論。(取材自臉書社團「屏東人新聞」)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距敗選，他質疑計票過程有疑點，前天向屏東地方法院聲請證據保全、重新驗票，屏東地院昨針對聲請證據保全部分駁回裁定，重新驗票部分還要開調查庭；蘇昨表示將再提抗告，歡迎提供相關選務違法事證。

據本報系聯合報報導，本月28日下午，臉書社團傳出，屏東投開票所選務人員快速唱票未亮票36秒短片引發爭議。屏東縣選委會調查，設在東港國小194投開票所，選務人員稱因場地狹小快速唱票；屏東縣選委會認為不構成理由，但認定有作業瑕疵，將追究責任。該投開票所蘇清泉得票數467票、周春米得到258票。

蘇清泉說，選委會的說法笑死人，開票未按ＳＯＰ作業流程，就是違法，怎能說是作業瑕疵。

屏縣選委會總幹事楊新發說，該名主任管理員解釋，當天開票有10名民眾在投開票所看開票，有國民黨、民進黨推薦監察員在現場，開票時主任管理員詢問「你們有看到票嗎？」眾人回說「有」，接著票就平順開完。這名主任管理員是里幹事，有4次選務經驗。主任監察員是國小老師，第一次擔任，經查唱票部分有瑕疵，未完整亮票，工作人員疏忽，會適當懲處。

資深選務人員指出，依工作手冊規定「檢、唱、計、整」，影片順序卻是「檢、整、唱、計」；依規定應從票箱一張一張取出，依序一張一張唱票、亮票，但看起來選務人員拿出一疊選票整理後，才唱票，也沒有亮票，這是嚴重的選務瑕疵。

國民黨副發言人楊智伃提出三點聲明：一、影片中可看見，選務人員快速唱票，並未逐一展示選票，讓人懷疑並非單一個案，屏東其他投開票所是否也有類似重大瑕疵？二、中選會主委李進勇應出面還原事實；三、檢調應立即行動，尤其影片中幾位唱票選務人員應儘速列為重要關係人約談，避免串供。

外界質疑，中選會網站屏東縣長選舉概況，當天開票時不同時段選舉人數變動，質疑38萬有效票竟開43萬有效票等。屏縣選委會副總幹事陳明興說，中選會投票當天網站「呈現當下開票情況」，開票呈現滾動式計票，網路傳出截圖訊息的時間點不同。

蘇清泉質疑，「哪有38萬有效票竟開43萬票」，他不接受選委會說法，網路截圖竟被當成散布假訊息，更沒道理，開票過程瑕疵太多，但中選會或縣選委會都認為是小瑕疵，他將向屏東地院提出選舉無效、當選無效之訴。針對證據保全遭駁回，係因法院認為證據不夠足以保全證據，需再提供其他新事證，他會繼續再提抗告。

屏東縣長選後風波不斷，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉前天向屏東地院聲請驗票後，民進黨屏東縣黨部前晚也向縣警局報案，指網路出現網軍散布假訊息。屏東縣警局昨天通知4名轉傳者到案說明，4人都承認轉傳，但不知是未經查證的假訊息；警方今將依違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共安寧」，函送屏東地院簡易庭裁罰。

警方依法偵辦，查出四人涉嫌以不實謠言擾亂民心、抹黑選務人員並影響公共安寧，今將依違反社維法將四人函送法辦，依法可裁罰三日以下拘役或三萬元以下罰鍰。

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