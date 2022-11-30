藍智庫搶救「蘭千山館」文物 故宮：協商中

陳學聖發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，29日召開記者會，文化中國研究中心創辦人黃光國、霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理魏裕國、台北市前文化局長劉維公、台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍、中華奉元學會理事長潘朝陽、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、輔仁大學日本語文學系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎等人與會。(記者葉冠妤／攝影)

原寄存於故宮的「蘭千山館」文物，日前因庫房空間不足而終止寄存合約，引外界非議。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖為此發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，29日召開記者會要求故宮繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，並呼籲文化部以文資法將褚遂良的「黃絹本蘭亭」以及懷素的「小草千字文」指定為國寶，避免珍稀古物流落海外。故宮則回應，本案雙方目前仍在協商中。

「蘭千山館」為板橋林家林柏壽的齋名，林柏壽於1969將收藏的331件歷朝稀珍書畫文物寄存故宮博物院（後增至349件），供大眾博覽，並附上100萬展曝費，聲明來日若故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留中山博物院（外雙溪故宮）。日前卻傳出故宮與寄存品「蘭千山館」文物不再續約。

陳學聖表示，故宮突然在合約到期前兩周要求林家取回寄存文物，讓林家後人措手不及，也令外界擔心若這些重要文物將來流落到拍賣市場，有很大可能離開台灣，違背當初林柏壽期盼「文物留台灣」的美意。

中華語文教育促進協會祕書長段心儀則說，「黃絹本蘭亭」及「小草千字文」前兩年還到日本 展出，當時備受重視，這些文物放在故宮58年，重要性不可言喻，尤其裡面有不少民間作品與女性書畫，呈現民間文化多采多姿，不但展現台灣人對文物的喜好、愛鄉土之情，離開故宮將是故宮的大損失。

輔大日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎也說，台灣的護國神山不只台積電 ，故宮也是護國神山，蘭千山館文物不該只屬於林家，而是全體華人的文化資產。

陳學聖說，發起連署無關藍綠，呼籲故宮不要用顏色看待問題。故宮不續約的理由是儲藏空間有限，但立委到故宮視察時典藏空間不夠的只有4個櫃，且故宮南院空間還很大，故宮還稱一般博物館 只收法人寄存，沒收自然人寄存，這是錯誤說法，國外就有非常多爭取自然人寄存文物作為重要藏品的案例。

對於私有文物無法由政府部門提報為國寶，陳學聖表示，文資法第65條第2項寫得很清楚，主管機關應定期普查或接受個人、團體提報，即文化部或地方政府文化局本來就有普查責任，個人或團體也可提報，且依文資法68條，政府機關保存或管理的古物，應擇其價值較高者，審查指定為國寶、重要古物並辦理公告，寄存也是保存管理的項目之一，所以故宮本來就責無旁貸，文化部更是要予以督導，「文資法我比故宮還熟，請故宮不要拿文資法問我們，真的比你懂」。

對此，故宮說，蘭千山館文物為私人所有，其寄存合約於日前到期。故宮已請寄存人取回，並在寄存人要求下，給予取回作業緩衝期。至於是否與物主協商新的寄存合約，至今雙方皆未談及。籲請外界尊重文物所有人意願及隱私，請勿引用早已失效之約定內容，隨意解釋所有人的先輩意願，諸如「永存故宮」、「以寄代捐」等等無憑據說法。

故宮表示，目前本案雙方仍在協商中，未來故宮將以符合博物館倫理為前提，制定更完備的寄存制度，並在尊重所有人意願下協商新的合約。