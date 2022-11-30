迎接解封商機 台航空雙雄貨機改回客機增班次

迎解封商機，台灣航空雙雄將把貨機改回客機增加航班。圖為華航貨機。(本報資料照片)

兩岸迎解封商機，台灣率先在12月10日解除入境人數限制，中國大陸也可望逐步鬆綁禁令，業界指出，航空業除了轉機客外，出入境旅客也賺，華航、長榮 航兩大公司證實將持續增班，以因應旅客需求。長榮航表示，客運復甦動能將從今年第4季延續至明年下半年，隨著境管鬆綁，入出境中轉旅客需求回溫，最快2024年恢復到疫情前水準。

台股昨開盤走跌，盤中受大陸官方可能鬆綁防疫措施的消息帶動，航空、觀光類股表現強勢，尤其華航、長榮航上漲逾半根漲停板。

隨著各國陸續解封，歐洲航線 近期愈來愈熱，華航於10、11月底分別開闢台北米蘭及台北慕尼黑航線，11月開始長榮航空歐洲的班次每周已達30班，不但超越疫情前水準，也是台籍航空中歐洲航班最多業者，歐洲第4季客運營收占比首度突破兩成。華航近日宣布，台北羅馬航線也即將重啟。

另外，長榮航表示，航空客運市場持續復甦中，各航線也會陸續增班復飛，春節可望看到第一波出國人潮，無論是自助旅行或團體旅遊，東北亞航線依舊最旺，平均訂位率均將近9成。

為因應旅客大幅增加，長榮航表示，航空客運首波客運潮將在春節報到，因應明年客運大幅成長，「客改貨」的客機將全面恢復原狀，以因應載客需求，對營運展望則重申「人潮漸漸到、客收月月高」看法。其中北海道、東京、大阪等航線部分日期僅剩下少數機位，東南亞航線方面詢問度也相當高，長程航線歐洲最為熱門，美洲也表現不錯。

桃園機場第3航廈預計2026年完工啟用，航廈使用分配先「開打」，由於長榮、華航、星宇都想搶進新落成的3航廈，讓桃機公司頭痛不已，傳出交通部擬以3航廈高租金 勸退業者。交通部長王國材說，各航空公司有不同看法，目前會以運轉做分配，未定案，僅確定第一航廈將由低成本航空（廉航）進駐。

因星宇航空成立且未加入國際航空聯盟，大家又都想進駐新航廈，傳出桃機公司有意改用航線分配，未料又引發爭議。華航企業工會、全國航空業總工會今將前往交通部抗議，呼籲交通部召開公聽會，且邀工會出席。過去桃機2航廈啟用時也以航線分配，長榮進駐2航廈，華航因航線被分散在1、2航廈。

有航空業人士說，國際主要機場多以航空公司或聯盟做分配；且站在旅客立場，以航線分配，同家航空公司可能被分到不同航廈，不僅航空公司得要多耗費人力，轉機旅客也可能迷路、跑錯航廈等問題，徒增困擾。

王國材說，原3大聯盟分法會分配不均，目前確定最舊的1航廈是低成本航空，至於2、3航廈分配，因3業者各有想法，會公平對待，已請桃機和各航空公司討論。由於3航廈租金比1、2航廈高，也許大家談了後，會有不同想法。

長榮說，認同桃機公司優先考量旅客權益及便利性，兼顧提升國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展；無論是聯盟或航線分配，都將積極爭取進駐3航廈，也相信政府會訂定妥適租金價格。

華航則說，目前仍根據桃機公司曾正式核發的公函，積極安排進駐3航廈，並已投注大量資源預先規畫，將持續與主管機關溝通，以旅客便利性為優先考量。

桃機公司則說，3航廈費率須考量興建成本、市場行情等，並依進駐空間、使用用途、商業價值等定價，目前規畫中。