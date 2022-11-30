台今年GDP大幅下修 明年保3無望

主計總處29日下修今、明年的經濟成長率預測值，明年「保3」無望。(記者胡經周／攝影)

國際經濟情勢吹起逆風，台灣也無法倖免。主計總處昨天發布最新經濟預測，大幅下修今年全年經濟成長率為3.06%，較上次預測下修0.7個百分點；明年經濟成長率則從3.05%下修為2.75%，宣告「保3」無望。主計總處表示，下修今、明年經濟成長率主要問題出在出口值與當初預測落差大，表現不如預期。

主計總處昨也上修今年的消費者物價指數 （CPI）年增率至2.94%，明年隨著原物料價格漲勢趨緩，CPI可望降到1.68%。

儘管主計總處預測台灣明年CPI不會破2，但中央銀行總裁楊金龍昨天在中研院發表演說時示警，國際機構預測，明年美、歐、英等先進國家通膨雖回降但仍居高，且經濟轉呈微弱成長或小幅衰退，若未來高通膨持續且失業率升高，美國、歐洲等先進國家恐將陷入「停滯性通膨」泥淖。

隨著今、明兩年經濟成長率下修，原本國際貨幣 基金估算，今年台灣人均GDP（國內生產毛額）可望首度超越日本及南韓也可能泡湯。主計長朱澤民上月在立法院答詢說，台灣人均GDP今年應該可以超越日韓，但金額也許沒有IMF預估那麼高。

主計總處昨預測台灣今年人均GDP為3萬2914美元，較IMF預測值3萬5510美元低，朱澤民面對媒體詢問時也改口說，今年和明年都不一定（超越日韓），要看匯率而定。

至於經濟何時可望回升？主計總處表示，反映在出口主要是需求因素，由於廠商目前正進行庫存調整，朱澤民則說，可以說明年第2季逐漸回升。

主計總處昨天發布最新經濟預測，雖大幅下修今、明兩年經濟成長率，通膨問題可望紓緩，今年在廠商反映成本及解封後旅遊費用上揚情況下，全年消費者物價指數（CPI年增率）2.94%，小幅上修0.02個百分點。明年隨著原物料價格漲勢趨緩，全年CPI相較今年可望降到1.86%。

主計總處昨也提出影響台灣經濟前景的4大不確定性，分別是中國大陸封控措施調整進程對全球經濟的影響、各國貨幣政策與美元走勢對國際金融市場的衝擊、美國晶片 法案及歐洲類似法案對全球半導體供應鏈調整的影響，以及俄烏戰爭、中東地區地緣政治風險與極端氣候等對國際原物料價格走勢的影響。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，國際晶片法案措施對於台灣廠商未來生產、出口具有不確定性，半導體又是重點產業，儘管現在難以量化法案的影響程度，這仍是影響台灣經濟走勢的重要不確定因素，值得密切關注。

針對通膨議題，楊金龍指出，今年前10月以美元計價的進口物價指數年增率為11.17%，主因為台幣對美元較去年同期貶值5%，導致以台幣計價進口物價漲幅升為17.1%；若今年台幣平均貶值6%，對CPI年增率影響為0.15至0.3個百分點，但台幣貶造成輸入性通膨的程度尚屬可控。

楊金龍指出，台灣面臨充滿不確定性的全球經濟，是否會走向停滯性通膨有待觀察，但台灣是高度開放小型經濟體，容易受到全球經濟循環影響，央行因應上還是以貨幣政策對抗通膨為主，採取適當貨幣政策降低衝擊，追求物價穩定、經濟成長。