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問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

記者林孟潔／台北報導
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在訴訟。台北地方法院更一審昨開庭，蔡英文律師連元龍雖提出蔡的博士學位證書原本，但法官詢問蔡英文手中是否有博士論文原本？連元龍稱有，並允諾今天開庭帶到法院勘驗。

昨開庭是全案首度進入實質審理，蔡英文律師連元龍昨提出蔡博士學位證書原本，說明學生得先提交論文，經電報及口試及格通知書後取得博士學位，蔡的博士學位證書也經駐英代表處認證。

因論文案遭通緝滯美的彭文正透過視訊開庭表示，他提的是確認蔡英文1984年博士論文不存在之訴，對方卻提出博士學位證書，兩者沒有關係，「質疑有沒有結婚，你卻帶個孩子給我看幹嘛？」追問蔡到底有沒有論文。彭委任律師張靜、李震華也質疑證書真實性。

法官問及蔡英文手中是否有博士論文原本、其他電子或實體本？連元龍指出，蔡有1984年申請口試、取得博士學位論文正本，另國家圖書館、LSE圖書館有全文可下載。法官要求他今天開庭務必帶到法庭上。

彭文正表示，蔡英文博士論文與哈利波特一樣存放在LSE婦女圖書館，難道不生氣？他認為應傳喚蔡說明論文在哪，「不傳當事人，我們在這都是在講風涼話。」他等了三年終於進入實質審理，「我開心到不行」。

張靜指出，LSE婦女圖書館中並非真正博士論文，只是一本書，LSE博士論文有一定格式，包括封面是藍皮、有防偽線、版權頁、編號，且單面印刷，蔡英文提出版本無編號、黑皮、雙面印刷版本，請求法院勘驗彭赴英查證的影片光碟、調閱國圖的論文比對，並聲請傳喚「曾看過論文」的三名證人。

李震華當庭聲請向教育部調閱封存30年的政治大學1984年12月8日核發蔡英文教師資格文件、總統府記者會檢附蔡的學經歷一冊及博士論文三冊等文件。

張靜、李震華也爭執本案屬矚目案件、應改由合議庭審理，與連元龍在法庭上激烈爭辯，互相指責「你還算是學法的嗎」、「不要亂講」、「不要蓋上你的良心」。

連元龍批對方若認為是社會矚目案件，那就是屬刑事案件部分，彭文正應回台開庭，有妨害名譽就有罪，沒有就無罪，如此而已。

蔡英文 圖書館 哈利波特

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