我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

男童被虐昏迷 母限居男友收押

記者林宛諭、簡慧珍／彰化29日電

彰化縣一名3歲男童疑遭生母張女及其同居人陳男虐打，27日下午張女將男童送醫，已生命垂危，目前搶救中。警方將張女及陳男移送法辦，彰化地檢署檢察官複訊後，認為兩人均涉嫌動手打男童，依違反兒少法、殺人未遂等罪嫌聲押禁見，彰化地方法院裁定陳男羈押禁見，張女限制住居。

張女是27日下午將男童送到地區醫院，院方發現傷勢嚴重有生命危險，小男童被轉送彰基時，昏迷指數僅3，瞳孔放大。

醫師發現男童幾乎「體無完膚」，全身都有瘀青，腿部、臀部、背部都有疑似藤條抽打傷痕，進行腦部手術時，將男童頭髮剔除後，赫然發現男童頭皮也有多處新舊瘀血傷口。

彰基醫師張尚文說，男童不僅腦壓升高，因全身瘀血可能引發橫紋肌溶解症，甚至可能造成腎衰竭，院方正全力搶救，幸好生命跡象還算穩定。

彰化地檢署檢察官訊後發現，張女與同居人陳男均涉嫌凌虐男童，因不滿男童哭鬧，於 26日、27日陸續以手持衣架及俗稱「愛的小手」等工具，毆打男童，造成頭部、背部、臀部等多處受傷。

社會處接獲男童被虐案後，已派社工員到醫院關心，將以主管機關名義對行為人提出「獨立告訴」，必要時啟動兒少緊急安置作業。

檢察官 手術 指數

上一則

降符破神威？台南寺廟香爐被放生雞腿 廟方怒報警追查

下一則

小摩：台積電料在明年上半年陷入低谷 後年快速回升

延伸閱讀

女女戀糾紛 女兵夥4女鐵棒虐殺19歲女

女女戀糾紛 女兵夥4女鐵棒虐殺19歲女
踩飛輪10分鐘 2天後高中生竟出現「可樂尿」、無法站立

踩飛輪10分鐘 2天後高中生竟出現「可樂尿」、無法站立
15歲少女踩飛輪10分鐘 竟出現橫紋肌溶解症

15歲少女踩飛輪10分鐘 竟出現橫紋肌溶解症
廚師幼時運動傷害膝蓋卡卡多年 軟骨層片移植才改善

廚師幼時運動傷害膝蓋卡卡多年 軟骨層片移植才改善

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯