男童被虐昏迷 母限居男友收押

彰化縣一名3歲男童疑遭生母張女及其同居人陳男虐打，27日下午張女將男童送醫，已生命垂危，目前搶救中。警方將張女及陳男移送法辦，彰化地檢署檢察官 複訊後，認為兩人均涉嫌動手打男童，依違反兒少法、殺人未遂等罪嫌聲押禁見，彰化地方法院裁定陳男羈押禁見，張女限制住居。

張女是27日下午將男童送到地區醫院，院方發現傷勢嚴重有生命危險，小男童被轉送彰基時，昏迷指數 僅3，瞳孔放大。

醫師發現男童幾乎「體無完膚」，全身都有瘀青，腿部、臀部、背部都有疑似藤條抽打傷痕，進行腦部手術 時，將男童頭髮剔除後，赫然發現男童頭皮也有多處新舊瘀血傷口。

彰基醫師張尚文說，男童不僅腦壓升高，因全身瘀血可能引發橫紋肌溶解症，甚至可能造成腎衰竭，院方正全力搶救，幸好生命跡象還算穩定。

彰化地檢署檢察官訊後發現，張女與同居人陳男均涉嫌凌虐男童，因不滿男童哭鬧，於 26日、27日陸續以手持衣架及俗稱「愛的小手」等工具，毆打男童，造成頭部、背部、臀部等多處受傷。

社會處接獲男童被虐案後，已派社工員到醫院關心，將以主管機關名義對行為人提出「獨立告訴」，必要時啟動兒少緊急安置作業。