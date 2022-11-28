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「恐怖舊愛」選新竹市長 藝人楊麗菁揭惡行 他批蹭熱度

記者王駿杰／新竹28日電
龔偉綸指出，請楊麗菁言行舉止勿再涉及人身攻擊，若爾後持續接收到楊對他的惡意毀謗，將正式提出各項刑事告訴。 （記者王駿杰／攝影）
龔偉綸指出，請楊麗菁言行舉止勿再涉及人身攻擊，若爾後持續接收到楊對他的惡意毀謗，將正式提出各項刑事告訴。 （記者王駿杰／攝影）

藝人楊麗菁26日在臉書發文，稱驚訝發現新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，並自揭瘡疤重提三年多前與龔的一段情，指被欺騙、傷害、恐嚇讓她心力交瘁；對此，龔偉綸透過聲明回應，楊提恐怖情人一詞來舊事重提、冷鍋熱炒已成慣性，至今已事隔四至五年之久，提醒楊切勿執意操縱媒體，攻擊他的私生活提高自我聲望。

這次以無黨籍參選新竹市長的龔偉綸得到508票敬陪末座，龔的聲明指出，他參選全依照選委會程序流程申請辦理選舉，沒有楊麗菁所謂的利用選舉進行募款，他這次完全沒做募款活動。另外，身為成年人感情之事請放下及低調處理，在此提醒楊切勿執意操縱媒體，攻擊他的私生活提高自我聲望。

龔偉綸說，分手至今也聽聞身邊友人提及楊麗菁已更換九至十位新男友，實在令人匪夷所思，為何還要拿舊情事炒作蹭熱度，楊年事已高，大他15歲以上，請對社會大眾做良好的長輩榜樣，切勿過度使用情事來引發社會關注，請多做對社會有益之事，例如公益。

龔偉綸指出，這四年多來他不斷嚴格把關自身行為，新竹市長參選也準備許久、深思熟慮後才報名，一切流程完全依照選委會正常機制把關，報名繳款登記參選，請楊麗菁言行舉止勿再涉及人身攻擊、毀謗等網路言論霸凌，若有任何疑問請直接致電給他進行調解，他的電話20年未變更過，若爾後持續接收到楊對他的惡意毀謗，將正式提出各項刑事告訴。

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