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學者：美方施壓 蔡英文難暫緩役期延長

記者洪哲政／台北28日電

國防部傳將於12月中旬前啟動「恢復徵兵制、延長兵役為一年」的決策程序，學者研判，此案將不會受民進黨九合一選舉挫敗而停止推動，否則蔡英文總統將承受來自美方的壓力；而此案不論是由國防部呈文，或在軍事會談由國防部長親自向三軍統帥報告，最終都需要蔡英文總統親自拍板。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，就算民進黨選情不如預期，役期延長應還是會在今年底前公告、後年1月1日起正式實施，頂多從原本的一年略減。

揭仲認為，原因包括：第一，在俄烏戰爭爆發後，台灣民眾的想法確實有了變化，支持延長役期的民眾不但數量增加，態度上也更明確；第二，或許是感受到民意的變化，立法院迄今仍罕有立法委公開表態反對役期延長；第三，更重要的是，華府關注台灣役期為時已久，在先前政府已釋放出役期將延長為一年的情況下，若役期延長生變或從一年大幅縮短，民進黨與國防部將承受來自華府極大的壓力。

揭仲說，從九合一選舉結束後到今年底前，國防部依兵役法應將實施計畫陳報行政院核定，然後送立法院查照後公告，才趕得上在明年1月1日前公告、後年1月1日開始實施。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲也表示，在中國大陸威脅增加，及台灣新生人口數將無法支持全志願役部隊的情況下，恢復徵兵制已成為大勢所需，可增加台灣防衛韌性；且各類民調都顯示七成支持度情況下，徵兵制應可順利推動，惟須總統核定。

但揭仲憂心，一旦役期後年起延長為一年，國防部如何在明年短短一年內，解決每年6萬到7萬義務役役男入營導致的訓練場地與基層軍士官嚴重不足，及可能衍生的役男入營大塞車、苦等不到當兵的情形。

國防部 民進黨 蔡英文

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