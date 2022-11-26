詐團偽冒電子錢包 搬空她銀行帳戶

許多受害者銀行帳號被詐騙集團綁定在偽冒電子錢包帳戶。示意圖，人物與新聞無關。（本報資料照片）

詐騙集團 近期將目光轉向電子錢包，甚至出現許多「電子帳戶人頭戶」。有民眾發現自己帳戶裡錢被轉走，原來是銀行帳號早就被詐騙集團綁定在偽冒的電子錢包帳戶，導致其銀行帳戶裡的錢一夕間就被盜轉一空。為補漏洞，金管會已於8月要求銀行在綁定電子支付時須檢核手機 資料，確定申請者與帳戶所有人同屬一人。

一名網友日前在臉書貼文，指她在某銀行帳戶原本有近7萬元，但一覺醒來發現戶頭僅剩200元，打電話詢問銀行，銀行追查金流後，發現錢已被轉入某家電子支付機構帳戶，但她從未使用或申請過任何電子支付帳戶。業者追查發現有人以她的姓名、身分證申請電支帳戶，且綁定她的銀行帳號，唯一不同的是手機號碼。

目前民眾在國內的電子支付機構要開電子支付帳戶，全面採取「實名制」，會確定用戶在國內銀行帳戶留存的個資，為何還會發生詐騙集團自行開立偽冒的電子支付帳戶後，再綁定被害人銀行帳戶？

金管會銀行局官員表示，經初步了解，詐騙集團已握有受害民眾基本資料，像是身分證影像、姓名、生日等資料，因為銀行帳號綁定時，都會發一組OTP密碼到手機，歹徒開立電子支付帳號時，設定使用自己的手機號碼，而不是受害人的手機門號，所以受害人根本不知道自己的銀行帳戶已經被綁定。

銀行局官員表示，未來銀行帳戶或信用卡 在進行綁定時，銀行須透過簡訊通知客戶，且簡訊中須清楚註明正在進行綁定，預計明年4月12日前全面上路。

另外，相較於電子支付採實名制，第三方支付不是實名制，更容易被詐騙集團做為犯案工具。因第三方支付轉由數位發展部管轄後，數位部正積極研議，未來第三方支付也要如同電子支付採行實名制。