副總統官邸特勤擅離職守29次 緩刑2年

副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，多次擔任值日官，負責官邸維安調度、接聽戰情電話和反映緊急狀況等重要工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯睡覺，被桃園地院判拘役120天，緩刑2年。（記者陳俊智／攝影）

副總統賴清德 官邸一名王姓國安特勤人員，自賴上任之後，多次輪值駐地值日官，接聽戰情電話、反映緊急狀況等工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯過夜，隔天一早返回官邸交接，超級誇張；桃園地院認定王涉犯29次陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪，判拘役120天，得易科罰金，緩刑2年，另須支付公庫5萬元。

判決指出，王姓特勤原為國防部 憲兵指揮部警衛大隊上尉副區隊長，2020年4月1日奉派支援國安局特種勤務中心，再分配到賴清德位於新北市「萬里寓所」官邸；任值日官期間，應24小時全時戒備駐地周邊安全，卻多次擅離職守。

王自2020年11月起，多次偷溜到基隆市中山區的朋友家吃飯睡覺，隔天一早才返回官邸交接任務，頻率幾乎每周一次，但2021年6月甚至連續4晚擅離職守，直到摸魚風聲傳開，他才向服役單位及憲兵隊自首，2021年9月15日撤職退伍。

法院認為，王當時是現役軍人，多次擅離職守，但他犯後自首，符合依法減刑要件，因此29罪各處拘役10日，應執行拘役120日，得易科罰金12萬元。另考量王無再犯之虞，宣告緩刑。