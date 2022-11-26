我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

副總統官邸特勤擅離職守29次 緩刑2年

記者陳俊智／桃園26日電
副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，多次擔任值日官，負責官邸維安調度、接聽戰情電話和反映緊急狀況等重要工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯睡覺，被桃園地院判拘役120天，緩刑2年。（記者陳俊智／攝影）
副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，多次擔任值日官，負責官邸維安調度、接聽戰情電話和反映緊急狀況等重要工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯睡覺，被桃園地院判拘役120天，緩刑2年。（記者陳俊智／攝影）

副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，自賴上任之後，多次輪值駐地值日官，接聽戰情電話、反映緊急狀況等工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯過夜，隔天一早返回官邸交接，超級誇張；桃園地院認定王涉犯29次陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪，判拘役120天，得易科罰金，緩刑2年，另須支付公庫5萬元。

判決指出，王姓特勤原為國防部憲兵指揮部警衛大隊上尉副區隊長，2020年4月1日奉派支援國安局特種勤務中心，再分配到賴清德位於新北市「萬里寓所」官邸；任值日官期間，應24小時全時戒備駐地周邊安全，卻多次擅離職守。

王自2020年11月起，多次偷溜到基隆市中山區的朋友家吃飯睡覺，隔天一早才返回官邸交接任務，頻率幾乎每周一次，但2021年6月甚至連續4晚擅離職守，直到摸魚風聲傳開，他才向服役單位及憲兵隊自首，2021年9月15日撤職退伍。

法院認為，王當時是現役軍人，多次擅離職守，但他犯後自首，符合依法減刑要件，因此29罪各處拘役10日，應執行拘役120日，得易科罰金12萬元。另考量王無再犯之虞，宣告緩刑。

賴清德 國防部

上一則

賄選案逾5000件、74人羈押 有人千元塞吸管行賄

下一則

詐團偽冒電子錢包 搬空她銀行帳戶

延伸閱讀

螺絲超鬆…賴清德官邸特勤值日開小差 落跑29次

螺絲超鬆…賴清德官邸特勤值日開小差 落跑29次
新聞評論／賴清德台獨再定義 說給美國聽

新聞評論／賴清德台獨再定義 說給美國聽
務實台獨微調？賴清德：台獨指台灣不屬於中國

務實台獨微調？賴清德：台獨指台灣不屬於中國
陸學者批花言巧語 掩蓋不了台獨本質

陸學者批花言巧語 掩蓋不了台獨本質

熱門新聞

柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。記者林伯東／攝影

蔣萬安大進場妻石舫亘也現身 主持人激動：超過5萬人

2022-11-25 14:33
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。(記者劉星君／攝影)

愛吃紅豆餅？馬英九：這是一個流傳很久的「誤會」

2022-11-24 03:39
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）

新聞眼／張忠謀APEC峰會際遇 如台在國際縮影

2022-11-20 02:20

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵