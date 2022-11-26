我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

景氣動向續下滑 台經院：經濟最糟情況還沒來

記者葉卉軒／台北26日電
台經院院長張建一示警，整體經濟情勢「最糟情況還沒來」。(中央社)
台經院院長張建一示警，整體經濟情勢「最糟情況還沒來」。(中央社)

台經院昨（25）日發布最新景氣動向，經過模型試算後，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。台經院院長張建一示警，整體經濟情勢「最糟情況還沒來」。至少到2023年第2季，不確定性真的真的還是非常高。

此外，今日為台灣九合一大選暨修憲複決公投投票日，儘管性質是地方選舉，但張建一直言「這次不太一樣」，他認為歐美緊盯台灣政治板塊變動，這不僅牽動經濟政策，還攸關未來的國際合作。

張建一表示，明年經濟成長的不確定性非常高，各主要預測機構預估美國明年經濟成長接近零，他認為美國聯準會（Fed）的升息只會大鷹變小鷹，暫不會轉鴿；歐元區則因為能源議題無法解決，加上有歐債危機，因此各主要預測機構多對明年歐洲景氣不樂觀，甚至認為有衰退的可能。

不過，張建一認為，全世界最在乎的還是中國大陸的動態清零政策能否放寬，因為這對全球供應鏈的順暢度，有非常大影響。而台灣明年經濟成長則要靠內需帶動，但明年台灣經濟成長不會衰退，而是放緩。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，10月製造業營業氣候測驗點僅下滑0.43，下滑幅度已在縮小，在廠商努力去化庫存，國內消費力道也回溫，可望寄託明年第2季春燕會不會來臨。

孫明德表示，關於台灣明年經濟成長，台經院定調為「低成長」、「中通膨」，但須關注中國大陸清零政策的發展，因為清零政策一旦放寬，就有可能發生報復性消費，進而造成中國大陸的物價上漲，必須小心中國大陸的反撲。

台經院表示，2022年10月製造業營業氣候測驗點為84.20，較上月修正後的84.63下滑0.43，下滑程度已較先前趨緩，不過仍呈現連續10個月下滑態勢，為2020年5月以來新低紀錄。

投票 供應鏈 公投

上一則

歐洲商會發布2023年建議書 促台加速能源轉型

下一則

決戰基隆 謝國樑：勝利再握 蔡適應：無縫接軌

延伸閱讀

發萬元返鄉費平息抗爭後 鄭州富士康再現離職潮

發萬元返鄉費平息抗爭後 鄭州富士康再現離職潮
APEC落幕 蔡英文感謝張忠謀提升台灣能見度

APEC落幕 蔡英文感謝張忠謀提升台灣能見度
台德科技首長首度對談 德盼加強AI半導體等合作

台德科技首長首度對談 德盼加強AI半導體等合作
SIA預估 今年半導體出貨量創高

SIA預估 今年半導體出貨量創高

熱門新聞

柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。記者林伯東／攝影

蔣萬安大進場妻石舫亘也現身 主持人激動：超過5萬人

2022-11-25 14:33
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。(記者劉星君／攝影)

愛吃紅豆餅？馬英九：這是一個流傳很久的「誤會」

2022-11-24 03:39
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）

新聞眼／張忠謀APEC峰會際遇 如台在國際縮影

2022-11-20 02:20

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵