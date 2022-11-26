歐洲商會發布2023年建議書 促台加速能源轉型

歐洲商會昨發布2023年建議書，由歐洲商會理事長張瀚書（右）向國發會副主委高仙桂（中）遞交建議書，左為歐洲商會執行長何飛逸。(記者胡經周／攝影)

歐洲商會昨（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，也應提升對電動汽車 的支持，並建議政府應考慮各種類型和形式的再生能源生產和儲存選項的可能性。同時也向政府喊話，「不樂見大停電重演」。

此外，歐洲商會也呼籲政府取消離岸風電拍賣 價格上限、放寬國產化規定，並簡化離岸風電船舶來台相關程序等。

歐洲商會理事長張瀚書昨向政府遞交建議書，由國發會副主委高仙桂代表接受。歐洲商會2023年建議書，以「台灣致勝之道-動盪世局中掌握契機」為主題，針對「台灣能源轉型」、「人才與教育」、「科技和未來產業」、「國際化」等面向，提出共161個議題。

張瀚書表示，由於預期關鍵出口市場放緩或甚衰退，加上地緣政治的緊張關係，台灣將需要尋找且抓住新機會以增強韌性，並保持經濟動能，且若要在多變的世界情勢中成功，政府需採取行動加速台灣能源轉型，吸引並留住人才，同時強化發展創新科技的環境。

建議書內容直指，歐洲商會成員樂見政府發布在2050年之前達成淨零溫室氣體排放的初步技術路線圖，但政策制定卻遠遠落後於最初所訂的2025年目標，且台灣最近縮編岸上風電和地熱能源目標，此舉與政府的目標背道而馳，還有對國產化的硬性規定，以及未能改善再生能源的許可和其他行政流程上的繁文縟節，顯然在在阻礙了再生能源發展。

歐洲商會籲政府多元發展各類再生能源，並取消離岸風電拍賣價格上限，簡化風能項目的許可流程，從逐項國產化轉移到以市場為導向的資本投資 百分比作法等。

此外，建議書中也提出，作為淨零技術路線的關鍵產業，政府已經為電動汽車訂立目標，整個產業當然全力支持，但需政府提供包括修改獎勵方案和稅務政策，以刺激電動汽車的銷售和建設充電基礎設施，改革現有土地和建物使用規則，允許未用農地和城市得以建設充電站等多方面協助，才能達成這些目標。