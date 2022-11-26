熱錢回流 台幣勁揚1.22角 重返30大關

新台幣25日一度勁揚1.91角，暌違兩個半月再度站上30字頭，終場升幅收斂，以升值1.22角收在30.905元（本報資料照片）

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄未如市場想像鷹派，熱錢回流，新台幣昨日一度勁揚1.91角，睽違兩個半月再度站上30字頭，終場升幅收斂，以升值1.22角收在30.905元，連兩升並創近兩個半月新高。匯銀主管指出，外資昨天淨匯入至少5億美元。

台北外匯與元太外匯總成交量爆出20.875億美元大量。昨日新台幣同步收周線，一周共升值2.65角或升0.86％，周線連三紅。

強勢升值的新台幣，讓一堆在32元字頭搶進美元高利方案的存款戶感到壓力，如果在10月底、新台幣32元字頭搶進高利美元，初估匯損超過4.5％，可能已吃掉高利定存利率。

展望未來一周，匯銀主管指出，須緊盯聯準會 主席鮑爾 下周公開談話，加上月底仍有出口商拋匯需求，建議先觀察新台幣是否升破30.8元。

美國雖然進入感恩節假期，但聯準會的鴿派訊息，激勵熱錢重返亞洲新興市場。央行數據統計，昨日新台幣升值0.39％，升幅高於主要出口對手國韓元升值0.34％，日圓與星元都升值0.14％；人民幣則是貶值0.13％，美元指數貶值0.06％。

匯銀主管指出，聯準會最新公布的會議紀錄，擁鴿派聲調出現，讓市場預期未來美國升息步調可望放緩，外資連兩日匯入，持續歸隊。

昨日台股 盤中一度站上14,800點、最高漲至14,835點，外資昨日早盤積極拋匯，午盤後力道稍減，匯銀主管認為，看起來外資還是看好台股反彈行情，先行匯入卡位。

匯銀主管指出，出口商昨日終於出手，因看到新台幣強勁升值，加上月底有實質需求，跟進出手拋匯，激勵午盤後新台幣升抵昨日盤中最高價30.836元，勁揚1.91角，寫近兩個半月盤中新高價位。後因進口商出手買匯，收斂新台幣升值幅度，終場升值1.22角收30.905元。