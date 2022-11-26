我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

熱錢回流 台幣勁揚1.22角 重返30大關

記者楊筱筠／台北26日電
新台幣25日一度勁揚1.91角，暌違兩個半月再度站上30字頭，終場升幅收斂，以升值1.22角收在30.905元（本報資料照片）
新台幣25日一度勁揚1.91角，暌違兩個半月再度站上30字頭，終場升幅收斂，以升值1.22角收在30.905元（本報資料照片）

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄未如市場想像鷹派，熱錢回流，新台幣昨日一度勁揚1.91角，睽違兩個半月再度站上30字頭，終場升幅收斂，以升值1.22角收在30.905元，連兩升並創近兩個半月新高。匯銀主管指出，外資昨天淨匯入至少5億美元。

台北外匯與元太外匯總成交量爆出20.875億美元大量。昨日新台幣同步收周線，一周共升值2.65角或升0.86％，周線連三紅。

強勢升值的新台幣，讓一堆在32元字頭搶進美元高利方案的存款戶感到壓力，如果在10月底、新台幣32元字頭搶進高利美元，初估匯損超過4.5％，可能已吃掉高利定存利率。

展望未來一周，匯銀主管指出，須緊盯聯準會主席鮑爾下周公開談話，加上月底仍有出口商拋匯需求，建議先觀察新台幣是否升破30.8元。

美國雖然進入感恩節假期，但聯準會的鴿派訊息，激勵熱錢重返亞洲新興市場。央行數據統計，昨日新台幣升值0.39％，升幅高於主要出口對手國韓元升值0.34％，日圓與星元都升值0.14％；人民幣則是貶值0.13％，美元指數貶值0.06％。

匯銀主管指出，聯準會最新公布的會議紀錄，擁鴿派聲調出現，讓市場預期未來美國升息步調可望放緩，外資連兩日匯入，持續歸隊。

昨日台股盤中一度站上14,800點、最高漲至14,835點，外資昨日早盤積極拋匯，午盤後力道稍減，匯銀主管認為，看起來外資還是看好台股反彈行情，先行匯入卡位。

匯銀主管指出，出口商昨日終於出手，因看到新台幣強勁升值，加上月底有實質需求，跟進出手拋匯，激勵午盤後新台幣升抵昨日盤中最高價30.836元，勁揚1.91角，寫近兩個半月盤中新高價位。後因進口商出手買匯，收斂新台幣升值幅度，終場升值1.22角收30.905元。

聯準會 台股 鮑爾

上一則

朱立倫喊抗黑保台 蔡英文再打抗中牌 柯文哲倡溫柔力量

下一則

中研院士吳玉山：習2027續任 台灣危機年

延伸閱讀

美國聯準會「放鴿子」 台幣24日強升1.91角 上看30字頭

美國聯準會「放鴿子」 台幣24日強升1.91角 上看30字頭
Fed鴿派聲音偏強 多數官員希望不久後放慢升息步伐

Fed鴿派聲音偏強 多數官員希望不久後放慢升息步伐
聯準會官員：恢復物價穩定 是頭號重心

聯準會官員：恢復物價穩定 是頭號重心
外資熱錢大舉匯回亞洲 台幣強升4.95角 23年來最猛

外資熱錢大舉匯回亞洲 台幣強升4.95角 23年來最猛

熱門新聞

柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。記者林伯東／攝影

蔣萬安大進場妻石舫亘也現身 主持人激動：超過5萬人

2022-11-25 14:33
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。(記者劉星君／攝影)

愛吃紅豆餅？馬英九：這是一個流傳很久的「誤會」

2022-11-24 03:39
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）

新聞眼／張忠謀APEC峰會際遇 如台在國際縮影

2022-11-20 02:20

超人氣

更多 >
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵
想錢多事少？來這些國家工作就對了

想錢多事少？來這些國家工作就對了