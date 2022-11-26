均溫攝氏24.3度 今年11月恐史上最暖

秋天變暖了 11月將創紀錄 製表／葉冠妤

受到颱風外圍環流影響、高壓籠罩，幾乎全台氣溫偏高，今年11月截至23日止，均溫為攝氏24.3度，較過往氣候平均值高出1.6度，玉山氣象站更觀測到設站以來最溫暖秋天。氣象局表示，今年11月有機會成為史上最暖的11月；至於冬季展望，由於今年是連續第三年反聖嬰，研判冬季平均溫度接近正常、雨量偏少至正常的機率較大。

台灣整合防災工程技術顧問有限公司總監賈新興則認為，從過去資料看來，暖秋、暖冬都已是現在進行式，不但秋天愈來愈不明顯，冬天也會愈來愈短暫，主要都是受全球暖化 影響。

氣象局昨召開冬季氣候展望記者會。氣象局預報中心副主任陳怡良回顧秋季氣候指出，今年秋季台灣平均氣溫偏暖，整個秋季，從9月至11月23日止，平均溫度25.7度，比氣候平均值高出0.6度。

玉山測站也觀測到設站以來最溫暖的秋季，9月到11月氣候平均值6.07度，但今年9月至今為8.03度，歷史上同期第二名則是2017年的7.67度。

陳怡良表示，因氣候變遷 緣故，近十年溫度普遍偏高，不過氣溫雖偏高，但還不到極端現象。至於冬季展望的部分，今年是連續第三年反聖嬰，預計將持續至冬季末、明年春季才會回復正常形態，研判今年12月到明年2月平均溫度接近正常、雨量偏少至正常的機率較大。

他強調，雖然氣溫預測正常值機率高，但冬季仍是台灣一年之中最冷，也是冷氣團活躍的季節，根據過往統計，平均每一個冬天有兩至三次的寒流、四至五次的強烈大陸冷氣團，以及七至八次的大陸冷氣團，民眾仍需注意禦寒保暖。

氣象局表示，本月起也將進一步提供更詳細的鄉鎮市區低溫 燈號資訊。未來一旦發布低溫特報，民眾可透過氣象局官網及生活氣象App，查詢沿海、平原、山區等鄉鎮市區低溫燈號分布情形。

賈新興指出，就長期趨勢而言，隨著全球暖化，季節特性愈來愈不明顯，暖化也讓中國大陸空氣強度減弱，像今年11月，北邊沒有冷空氣下來，南邊太平洋高壓又偏強，因此氣溫偏暖。不過11月熱，不代表入冬就會比較熱或冷，兩者沒有明顯關聯性。

賈新興表示，台灣雖然已連續三年反聖嬰，但影響台灣秋冬季氣候因素不是只有反聖嬰，暖化跟反聖嬰會相互角力的兩股力量，就趨勢來看，暖化位居上風，長遠來看將勝出。