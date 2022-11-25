螺絲超鬆…賴清德官邸特勤值日開小差 落跑29次

副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，多次擔任值日官，負責官邸維安調度、接聽戰情電話和反映緊急狀況等重要工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯睡覺，被桃園地院判拘役120天，緩刑2年。（記者陳俊智／攝影）

副總統賴清德 官邸一名王姓國安特勤人員，自賴上任之後，多次輪值駐地值日官，負責接聽戰情電話、反映緊急狀況等重要工作，卻經常擅離職守，跑到朋友家吃飯睡覺，隔天一早才返回官邸交接任務，超級誇張；桃園地院認定王男涉犯29次陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪，判拘役120天，得易科罰金，緩刑2年，另須支付公庫5萬元（台幣，約1617美元）。

判決指出，王男原為國防部 憲兵指揮部警衛大隊上尉副區隊長，2020年4月1日奉派支援國安局特種勤務中心，執行特勤相關工作。他後來被分配到副總統賴清德位於新北市萬里區、俗稱「萬里寓所」的官邸，任值日官期間，應24小時全時戒備駐地周邊安全，對進出寓所的人事物嚴密檢查掌握，接聽戰情電話，以及反映緊急狀況，卻多次擅離職守。

王男自2020年11月起，多次不假外出，跑到基隆市中山區的朋友家吃飯睡覺，隔天一早才返回官邸交接任務，頻率幾乎每周一次，2021年1月中旬過後雖有消停一段時間，但2021年6月故態復萌，甚至連續4晚擅離職守，直到後來摸魚風聲傳開，見不法情事快曝光，才向服役單位及憲兵隊自首，2021年9月15日撤職退伍。

法院調查，王男涉犯陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪，依時間區分，犯行共29次，犯意個別、行為互殊，應分論併罰。

法院認為，王男當時是現役軍人，本應重法守紀，竟棄營區安全不顧，多次擅離職守，影響軍隊紀律及營區安全，應與非難，但他犯後自首，符合依法減刑要件，因此29罪各處拘役10日，應執行拘役120日，得易科罰金12萬元。另外，考量王男犯後坦承，無前科紀錄，經此偵審程序應知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑。