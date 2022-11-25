美國聯準會「放鴿子」 台幣24日強升1.91角 上看30字頭

大型國銀交易室主管透露，熱錢24日大舉匯入8億美元，激勵新台幣匯率強升1.91角，終場以31.027元作收。（本報資料照片）

美國聯準會 「放鴿子」，台灣24日股匯歡慶大漲。大型國銀交易室主管透露，熱錢24日大舉匯入8億美元，激勵新台幣匯率 強升1.91角，終場以31.027元作收，終止連六貶並創下近兩個半月新高，總成交量擴增至16.625億美元，近日就有機會重返30字頭。

聯準會最新公布會議紀錄顯示，有別於過去「鷹」氣逼人，11月會議上聯準會內部成員「鴿」派勢力占上風，未來升息 步調很可能放緩，激勵台股24日大漲175點。

匯銀主管透露，熱錢蜂擁匯入，新台幣匯率最高升抵31.01元，最多升值2.08角；由於進口商買匯力道「不夠力」，央行大舉進場阻升，勉強守住31元大關，但若外資持續湧入，新台幣匯率恐怕很快就會重返30字頭。

匯銀主管表示，「外資像水一樣瘋狂湧入，不過央行也買了不少美元，應該是不希望新台幣匯率升得太快太猛。」

證交所資料顯示，外資24日加碼台股233億元，在匯市也匯入超過8億美元，顯示熱錢回流加碼台股，成為近日最新趨勢，若熱錢不改匯入基調，新台幣匯率很快就能重返30字頭。

聯準會可能放緩升息步調，熱錢重返亞洲新興市場；央行統計顯示，美元指數同日下跌0.9%，主要非美貨幣氣勢如虹、全數對美元升值。

聯準會在11月初會議宣布升息3碼，為今年以來連續第四次升息3碼，不過12月會議上再度升息3碼機率已大減，因為最新會議紀要顯示，多數與會者認為，放緩升息速度可能很快就具有適切性。