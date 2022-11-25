解封但缺工 晶華推掉千桌尾牙

晶華國際酒店集團董事長潘思亮（中）表示，缺工已成為觀光業復甦的最大阻礙。（記者林伯東／攝影）

晶華酒店集團董事長潘思亮表示，缺工已成為觀光 業復甦的最大阻礙，甚至是國安問題，因為缺工，晶華今年尾牙宴已推掉近千桌的生意，就算全力招工，七個職缺只來一個人應徵。

國境解封、人潮回流，晶華整體住房率已回到疫情 之前六成以上的水準，潘思亮估計，明年就能完全恢復。但他話鋒一轉又說，現在，晶華從北到南有500個房務員的人力缺口，缺工率達兩成，假日甚至總經理都要去清房。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮說，過去一個月邊境 開放後，外籍旅客已成長三、四倍以上，希望明年下半年恢復正常。

晶華酒店10月營收數字已回到2019年水準，晶華集團有信心，在國際觀光客回流的盛況下，明年業績有望能超越2019年的表現。

國境解封讓國際觀光飯店鬆口氣，潘思亮表示，預估明年下半年就能恢復疫情前情況，但台灣整體觀光產業復甦要到後年。潘思亮說，勞動部有聽到業界的聲音，缺工恐變成另類的國安危機，感謝政府已經跨部會共同來解決問題，全力媒合包括高齡就職和各式各樣的解決方案，可以說是「國內已經努力到極限了」；開放外勞的政策目前看起來還需要時間，台灣對於移工政策也很有管理經驗，如果開放外勞，是利大於弊。