堅稱林智堅沒抄襲 陳明通：我募不只400萬

國安局長陳明通（右）24日在立法院外交及國防委員會備詢。(取材自立法院直播)

新竹市前市長林智堅 台大碩士學位因涉抄襲遭撤除，台北市議員王鴻薇前天再爆料，國安局長陳明通在指導林智堅論文前後，曾收受企業達400萬元（台幣，下同，約13萬美元）研究費捐款，質疑兩者間有無關聯。國安局長陳明通昨天在立法院表示「我沒收一毛錢」，並強調企業捐款和林智堅沒關係，「不要為了選舉這麼羅織抺黑到這個程度」。

陳明通昨赴立法院外交及國防委員會報告，會前媒體詢問陳明通有關企業捐款一事，陳明通重申「陳局長不回答陳教授問題。」國民黨 立委馬文君質詢問到此事，陳明通再次強調「你今天這麼逼我，這是違反憲法，教授不該到立院備詢」。

經馬文君追問，陳明通說，23日已公開說明，沒有任何不法行為，任何募款進入台大報帳系統，每一分錢該不該用、能不能用，都要學校同意，層層核章。他說，他本人雖主持研究，但沒拿一毛錢，且很多錢是用來支付中國大陸研究中心的職員薪水，台大都澄清了。

陳明通進一步解釋，2015年他接中國大陸研究中心主任，作為中心主任，當然要去募款，「我募的不是只有400萬，還有好幾百萬、還有好多企業」，那些錢現在都在大陸研究中心。

至於林智堅論文涉案，陳明通強調他「坦蕩蕩」，他說，現在還在程序中，但他準備非常充分資料，證明林智堅沒抄襲，台大收到資料了，必須非常認真考慮。