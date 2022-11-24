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天災？農委會補助 陳吉仲：如何認定聽我的

記者彭宣雅／台北24日電
農委會主委陳吉仲23日在立法院經濟委員會裡，直接推翻第一線專家的勘災認定，指台南洋香瓜「瘋欉」是氣候造成。(記者曾學仁／攝影)
農委會主委陳吉仲23日在立法院經濟委員會裡，直接推翻第一線專家的勘災認定，指台南洋香瓜「瘋欉」是氣候造成。(記者曾學仁／攝影)

高雄美濃橙蜜香小番茄因「瘋欉」（無法繼續生長），在民代要求下多次勘災，病蟲害最後被農委會列為農業天然災害現金救助區；此例一開，不僅嘉義縣、台南市的小番茄陸續要求現金救助，其他農產品也紛紛開口。台南洋香瓜昨天就直接在國會殿堂翻盤，從原本的「管理問題導致病蟲害」，逆轉成為「氣候引起」，只要災損超過2成，就可得到政府現金救助。

美濃橙蜜香小番茄因嚴重「瘋欉」、裂果而得到現金救助，但依農業天然災害救助辦法，病蟲害防治失敗、植物疫病等並未列入救助項目；農改場各專家第一時間因應地方要求，還是到現場勘災，仍未能通過救助，在多位地方民代關注下，再勘第二次又未過；不料最後農委會拍板是天災，給予現金救助，遭質疑是選舉考量。

當時農委會主委陳吉仲稱，「瘋欉」是最後結果，但是因為8、9月高溫跟雨量減少、氣候條件改變所造成，經專家會議後認定為「天災」，氣候異常造成更多農作物疾病。

此例一開，不僅嘉義縣、雲林縣的小番茄災損上周都公告為現金救助地區，昨天立委陳亭妃也替台南的洋香瓜打抱不平，但農委會農糧署副署長姚志旺說，同仁到現場會勘，認定是有田間管理問題導致病蟲害；陳亭妃不滿指出，從安南區、北門、後壁，洋香瓜都長不大，是溫度還是雨量造成都不得而知，但若不是氣候問題，損失怎麼辦？

陳亭妃說，小番茄是天災，洋香瓜就不是，「洋香瓜比較細漢？」農委會說是農民管理問題，「這是甚麼X話？是否要叫你（陳吉仲）去才有用，才能變成天然災害？」要聽誰的？

陳吉仲回覆「當然聽我的」，當場翻盤，指洋香瓜病蟲害是因氣候引起，表示會要求農改場、農糧署本周再到現場會勘彙整，但一定要災損超過2成才能認定為災損，核定天然災害現金救助。隨後立委蘇治芬也表示，雲林黑金剛也納災損，但油豆未納，因為被認定為病蟲害，不是天災。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，農業天災認定有制度規範，不是一個人獨斷決定，也不能擴大解釋，既然已有專業人員現場勘災，認定不是主委說了算，如有爭議，應由專家開會討論，並非「官大學問大」，直接駁回第一線勘災人員的認定是不尊重專業，也不尊重現有制度，他呼籲第一線技術人員應挺直腰桿、捍衛專業。

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