冷眼集／空轉農業只管撒錢 政務官秀下限

農委會主委陳吉仲（右）立法院經濟委員會備詢。(記者許正宏／攝影)

一個在國會殿堂聲稱不負責解決蛋價的農委會主委，卻在國會殿堂當場推翻第一線勘災人員的專業與尊嚴，將台南洋香瓜「瘋欉」病蟲害，直接獨斷認定是天災所致，簡直是在秀令人歎為觀止的政務官「下限」。

台南洋香瓜早由農改場、農糧署的專家現場會勘，判定為農民田間管理不佳導致病蟲害。但農委會主委陳吉仲竟與立委在國會殿堂一搭一唱就完成認定是氣候造成，還公開要求勘災人員「聽他的」，再去勘一次，不僅踐踏第一線勘災人員的專業與尊嚴，更將天災救助相關法律視為無物。

過去民代跟中央要補助，官員若應和承諾，至少多為私下「喬」，現在竟連遮掩都不用，毫不避諱搬上國會殿堂。

病蟲害從來就不是農業天然災害救助辦法中所認定的「天災」；事實上，「瘋欉」是因銀葉粉蝨病蟲害，可寄主的植物包括胡瓜、南瓜、茄子、芭樂、地瓜、番茄等逾五百種以上，也有官方推薦的藥劑可預防使用。但「改判」案例一開，怕不只小番茄、洋香瓜，未來恐沒完沒了，只要有作物感染病蟲害，勢必全都直接棄守防治，要求比照辦理天災救助，既消耗空轉台灣農業，也拖垮政府財政。

而陳吉仲卻在同一個答詢台上，說他只承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」。台灣今年面臨史上最嚴重缺蛋危機，蛋價一路狂飆近４成，但在陳吉仲眼裡，只要買得到雞蛋 就好了，買不買得起不關他的事？當日韓一樣面臨禽流感 威脅、承擔同樣高價的飼料成本，蛋價卻能比台灣平價之際，台灣農政高官卻只是醉心政治，對民生問題如此無感。

爭議還包括「班班吃石斑」，因加工、運輸等問題，竟淪為「班班缺石斑」、「班班等石斑」。說穿了，早點吃、晚點吃，最終總會吃到，但關鍵在政府該不該豪砸六億執行「班班吃石斑」，看不出讓孩子月吃一次石斑的意義在哪裡，且毫無配套，執行過程漏洞百出，再次凸顯農委會只剩撒錢，無力解決產銷結構性問題。