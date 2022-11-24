班班吃石斑政策跳票…變成班班等石斑

「班班吃石斑」原定10月開始，但直到10月底才陸續首次推出，如今卻傳出供應不及。(圖：台南永康國小提供)

石斑魚遭中國大陸禁止輸入，為搶救石斑魚，要讓中小學生的營養午餐本學期月吃一次，共要吃4次，但傳出部分縣市教育局 及團膳業者收到消息，指石斑魚供應不及，「班班吃石斑」可能會暫緩。農委會主委陳吉仲強調，不會暫緩，只是前端處理需要時間，會盡快調配。但每月「班班吃石斑」政策形同跳票，淪為「班班缺石斑」、「班班等石斑」。

「班班吃石斑」原預計10月起「開吃」，但因10月初才完成招標，直到10月底才開始有縣市陸續首次供應，如今卻傳出供應不及，甚至有學校還沒吃到第一輪。

漁會總幹事林啟滄說，部分學校作業較快，已吃兩次，但有些學校速度較慢，還沒吃過；因此希望吃較多次的學校稍微調節一下，優先供應還未吃的學校；會持續性、繼續供應，若全部都要在一周或兩三天內吃到，就會比較吃緊。

有業者則說，現階段有魚，但加工處理量能不足；日前雙北一次需求20公噸的石斑魚，人工、運輸都是問題。

陳吉仲說，農委會持續執行中，因提供給學校的石斑魚要更大隻，加工切塊才會更好處理，將全力調度，會盡快調配給3600多所學校營養午餐食材業者。

教育部 則說，石斑魚專案計畫是在原學校午餐中，採外加一道菜的方式供應，後續會配合農委會的推動時程辦理。

另，10月雞蛋 漲幅卻近4成，46個月以來新高。立委昨在立法院經濟委員會關心蛋價回不去了？但農委會主委陳吉仲答詢說，他只承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」；蛋價降價前提，是飼料價格要調降。

立委李貴敏說，陳吉仲今年三月允諾解決蛋價問題，但現在已11月了，蛋價仍居高不下，連學校午餐都吃不到全蛋。陳吉仲說，去年飼料價格跟今年價差大，黃豆玉米漲幅跟今年同期相比，比雞蛋還大，不能讓農民虧損賣蛋，只能確保國內產蛋、供應無虞，蛋價漲跌要看飼料成本有無降價空間，尊重市場機制。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘說，農糧食品供應，不是只是吃不到的問題，還有買不起的問題；之前飼料很便宜，雞蛋也沒多便宜，價格是供需形成，與成本不必然有這麼多關係，若不是供需影響，怎會常常菜金菜土？終歸還是供應量不足引起。