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減肥者瘋搶「瘦瘦筆」 25萬糖友苦缺藥

台灣新聞組／台北24日電
減重民眾爭搶「瘦瘦筆」易週糖，以致全球缺藥，醫界估計，全台約25萬名糖尿病患受到影響，必須改換其他藥物。(記者曾學仁／攝影)
減重民眾爭搶「瘦瘦筆」易週糖，以致全球缺藥，醫界估計，全台約25萬名糖尿病患受到影響，必須改換其他藥物。(記者曾學仁／攝影)

全球糖尿病患、肥胖人口激增，用於控制血糖、體重的「瘦瘦筆」大缺貨。歐美兩大藥廠供不應求，禮來藥廠「易週糖」已在台斷貨1年，諾和諾德「胰妥讚」同樣缺貨。宜蘭縣愛胰協會榮譽理事長游能俊表示，愈來愈多減重民眾自費購買「瘦瘦筆」，全台250萬名糖尿病患約1成受影響，有25萬人需換藥。

俗稱「瘦瘦筆」的易週糖大缺貨，貴婦圈現在聚在一起最常討論的是「哪裡還搶得到」？有些診所之前囤藥，現在奇貨可居，原本健保給付1支1000元（台幣，下同，約32美元），變成1支3000元，現在又飆到1萬元，也害得真正的糖尿病患者者拿不到藥。

糖尿病學會與糖尿病衛教學會日前發函台灣禮來藥廠希望穩定供貨，避免影響糖尿病患者用藥權益。台灣禮來藥廠回函，全球對GLP－1RA（易週糖）需求出現急速成長，造成供應不足。

糖尿病關懷基金會董事長、振興醫院新陳代謝科主任蔡世澤表示，「瘦瘦筆」缺貨原因在於，眾多減肥民眾搶藥，因一周只要注射一次，降糖效果不錯，還可抑制食欲，讓不少胖哥胖妹趨之若鶩。

台南成大醫院新陳代謝科醫師歐弘毅表示，台灣未規定只有新陳代謝科醫師才能開給糖尿病患者，且用途也不限於控制血糖，很多醫師都是開給自費想減重的人，如果不管控，「廠商出再多的貨可能都不夠減重市場使用」。

糖尿病友林先生表示，因缺藥被換藥，血糖變得高高低低，常覺得不舒服。陳姓糖友說，以前健保看

診一劑自費1000元，上月拿不到藥轉往台中就醫，一支易週糖要2500元，但後續買不到，本周被迫換新藥。

據了解，利用易週糖減重，最早在醫護圈裡傳開，由於打一針就能控制食慾，有不錯減重效果，醫護人員瘋搶，之後又有醫美診所推廣，很多貴婦到大醫院掃貨，常是一開口就「包30支」。貴婦圈現在聚在一起最常討論的是「哪裡還搶得到」？

糖尿病 減重 血糖

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