疫苗掮客是誰？ 陳時中稱來自國外 黃珊珊籲公布名單

疫苗掮客話題延燒，誰是疫苗掮客？民進黨台北市長候選人陳時中說從國外來的。圖為陳時中（左）與前副總統陳建仁（右）掃街。（記者蘇健忠／攝影）

疫苗掮客話題延燒，衛福部長薛瑞元以提供掮客名單「太幼稚、不想回答」，引來藍白綠齊轟。本報系聯合報報導，國民黨 台北市長候選人蔣萬安質疑，永遠都在惡意編造謊言；民進黨候選人陳時中 反嗆蔣「黑白湊、黑白罵」，政府對於民間的善意都非常感激，只是有奇怪的單位想在中間牟利益。無黨籍候選人黃珊珊說，全台民眾都沒薛瑞元幼稚，應公布掮客，難道也要封存30年？

指揮官王必勝昨表示，掮客言論「所言皆屬實」，但很難確定對方就是掮客，大多透過在地人聯繫、接觸防疫人員，「確實有怪怪的單位、奇怪的公司」，況且人若在國外，指揮中心也告不到。

衛福部食藥署專家會議日前通過確認高端疫苗 EUA保護效益，立法院程序委員會昨通過國民黨團提案，把要求公布審查高端疫苗EUA會議審查委員名單、會議記錄等，排入本周五院會討論事項。不過，王必勝說，法律並未規定揭露名單，且選前政治氛圍，一旦公布恐遭獵巫、肉搜，「我敢說這些一定會發生，會對不起這些委員。」

國民黨主席朱立倫說，難道民眾連問和知的權利都沒有？民眾會用選票告訴民進黨，台灣民主是人民作主。前總統馬英九也批評，薛非常不像個政務官，發現弊端應講出來，不然做政務官幹嘛？

台北中國時報報導，陳時中昨天車隊掃街前，被問到掮客是誰及黃珊珊點名，要他把掮客是誰講出來時，他說，「一些奇奇怪怪的單位」，尤其是從國外來的，在中間要積極牟取利益，指揮中心便以相關要求來避免這些情形發生。

民進黨立委高嘉瑜則呼籲，若真有「擋人財路」情況，薛瑞元應開誠布公地讓大眾知道哪些人是疫苗掮客。

國民黨團書記長李德維也批評，薛瑞元為了陳時中低迷選情，不惜左打工商協進會、右踢宗教團體。立委賴士葆更痛批，薛瑞元把自己當作民進黨台北長候選人陳時中競選總部發言人，踰越政務官職分、違反行政中立規定，反而讓陳時中仇恨值更高。