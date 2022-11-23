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鴻海拓展半導體新局 延攬蔣尚義擔任策略長

記者馬瑞璿／台北23日電
鴻海22日宣布，延攬蔣尚義擔任半導體策略長。（本報資料照片）
鴻海22日宣布，延攬蔣尚義擔任半導體策略長。（本報資料照片）

鴻海昨天宣布，延攬台積電人稱為「蔣爸」的台積電前共同營運長蔣尚義擔任鴻海集團半導體策略長，未來蔣尚義將直接向董事長劉揚偉負責，為鴻海捉刀未來的半導體發展策略。

鴻海早年技術強項集中在關鍵零組件、組裝等電子下游領域，但很早就意識到半導體的重要性，創辦人郭台銘早在10、15年前就認為，電子上、下游供應鏈應該要串聯一起，這也使得鴻海在做好電子下游本業之餘，也將技術觸角逐步往電子上游半導體延伸。

鴻海2016年成立S事業群，專攻半導體製造、封裝測試與晶圓設計，時任董事長特助的劉揚偉更在隔年擔任S次集團總經理。

隨著電動車成為鴻海重要發展項目，電動車所使用的半導體晶片，也受到市場關注。市場人士說，電動車與一般的筆記型電腦、智慧型手機不同，行駛過程中電池必須要給予大電流，而且因應行駛地點不同，氣溫、天候也不同，一般電流絕對無法因應電動車所需，因此光是從晶片元件開始，就必須具備耐高壓、耐大電流、耐高溫等條件，傳統半導體技術恐不敷使用，這也讓全球積極開發第三代半導體新技術；蔣尚義過往在異質整合、小晶片等領域素有研究，這也讓蔣尚義成為鴻海半導體策略掌舵人的不二人選。

10月18日的鴻海科技日，蔣尚義就獲邀參與鴻海研究院HIT前瞻技術論壇，他當時說，與鴻海S事業群總經理陳偉銘在台積電是老同事，因此參與活動，當時，他也對鴻海正在研發的第三代半導體技術展現高度興趣。

據了解，劉揚偉先前已與蔣尚義私下交流過幾次，產業人士透露，蔣尚義認同鴻海半導體布局方向，才願意進入鴻海，「在台灣市場裡面，除了台積電之外，鴻海也是相當大的舞台，未來，鴻海電動車策略也會逐步往東南亞等地區布局，鴻海也會需要蔣尚義的高度、國際視角，藉以進行前瞻布局。」

產業人士分析，從鴻海的營運層面來看，劉揚偉現在是董事長，不能只看半導體，而要從集團發展來做整體策略規劃，陳偉銘的重責大任則在將S次集團經營好。

然而，半導體對於鴻海發展電動車等新科技，扮演關鍵角色，勢必需要一個中央層級的人來做策略規畫，才能讓鴻海在半導體領域有更好的發展，因此蔣尚義赴任之後，將會成為鴻海發展半導體新技術的關鍵推手。

鴻海 電動車 台積電

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